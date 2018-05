Offiziell: Designierter italienischer Nationaltrainer Roberto Mancini verlässt Zenit.

Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Serie A Atalanta -

AC Mailand Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Serie A CFC Genua -

FC Turin Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom

Zenit St. Petersburg hat am Sonntagmorgen offiziell mitgeteilt, dass der Vertrag von Trainer Roberto Mancini aufgelöst wurde. Der Weg für Italiens Verband, der Verhandlungen mit Mancini über die Übernahme des Nationaltrainerpostens kürzlich bereits bestätigt hatte, den 53-Jährigen zu verpflichten, ist damit frei.

Verbandsboss Roberto Fabbricini hatte Anfang Mai verkündet, vom Zeitpunkt Mancinis Vertragsauflösung bei Zenit über die Details verhandeln zu wollen. Laut eines Berichts der Gazzetta dello Sport soll der frühere italienische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag erhalten und rund zwei Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Italien hatte vergangenen November in den Playoffs gegen Schweden die Qualifikation für die WM 2018 in Russland verpasst, daraufhin war Gian Piero Ventura als Nationalcoach entlassen worden. Zuletzt stand interimsweise U21-Nationaltrainer Luigi Di Biagio in der Verantwortung.

Mancini soll die Squadra Azzurra nun zurück in die Weltspitze führen, dabei angeblich unter anderem Nizza-Stürmer Mario Balotelli wieder ins Team eingliedern wollen. Mancini hat in seiner Trainerkarriere unter anderem bereits Inter Mailand, Lazio Rom oder Manchester City gecoacht, seit letzten Sommer war er in St. Petersburg engagiert. Dort soll der Serbe Sinisa Mihajlovic nach einem enttäuschenden fünften Rang in dieser Saison schon als sein Nachfolger bereitstehen.

Roberto Mancini - Die letzten Trainerstationen