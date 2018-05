BVB geht mit neuem Trainer in die kommende Saison: Peter Stöger hat Respekt verdient

Bundesliga Sa Jetzt Abstieg? Europa? Erlebe alle Emotionen in den Highlights! Championship Live Middlesbrough -

Aston Villa Primera División Live Girona -

Valencia Primera División Live Alaves -

Bilbao Primera División Live La Coruna -

Villarreal Primera División Live Getafe -

Atletico Madrid Primera División Live Real Betis -

FC Sevilla Primera División Live Eibar -

Las Palmas League Two Coventry -

Notts County Primera División Real Madrid -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Amiens -

Metz Ligue 1 Angers -

Nantes Ligue 1 Bordeaux -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Dijon Ligue 1 Monaco -

St. Etienne Ligue 1 Montpellier -

Troyes Ligue 1 Nizza -

Caen Ligue 1 PSG -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Lyon Premier League Spartak Moskau -

Dinamo Moskau Premiership Celtic -

Aberdeen Serie A Florenz -

Cagliari Serie A Bologna -

Chievo Verona Serie A Crotone -

Lazio Serie A FC Turin -

SPAL Serie A Hellas Verona -

Udinese Premier League DAZN-Konferenz: Premier League -

38. Spieltag Primera División Espanyol -

Malaga First Division A Lüttich -

Brügge Premier League Newcastle -

Chelsea (DELAYED) Serie A Atalanta -

AC Mailand 2. Bundesliga Abstiegs-Konferenz: 2. Bundesliga (Highlights) League One Shrewsbury -

Charlton Premier League West Ham -

Everton (DELAYED) Primera División Levante -

FC Barcelona Serie A AS Rom -

Juventus Serie A Sampdoria -

Neapel Premier League Swansea -

Stoke (DELAYED) Premier League Southampton -

Man City (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Arsenal (DELAYED) Premier League Crystal Palace -

West Bromwich (Delayed) Premier League Liverpool -

Brighton (DELAYED) Premier League Man United -

Watford (Delayed) Premier League Tottenham -

Leicester (Delayed) Premier League Burnley -

Bournemouth (Delayed) 1. HNL NK Rudes -

Dinamo Zagreb Superliga Bröndby -

Midtjylland Championship Fulham -

Derby County Championship Aston Villa -

Middlesbrough League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona Primera División Leganes -

Real Betis Primera División Villarreal -

Real Madrid Serie A CFC Genua -

FC Turin Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A Juventus -

Hellas Verona Serie A SPAL -

Sampdoria Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK

Nun ist es auch offiziell bestätigt: Peter Stöger wird zur kommenden Saison nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund sein. Auch wenn die Amtszeit des Österreichers von Beginn an mit Irrungen und Wirrungen verbunden war, hat er seine Mission erfüllt und den BVB in die Champions League geführt - und nicht nur dafür gebührt ihm Respekt. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Jochen Tittmar.

Wegen der Spatzen und der Dächer war es in den vergangenen Monaten ein offenes Geheimnis, dass Peter Stöger keine Zukunft beim BVB über das Saisonende hinaus besitzt. Der Österreicher hat seinen Auftrag, die am Boden liegenden und auf Platz acht liegenden Dortmunder in die Champions League zu führen, nun erfolgreich erfüllt. Für diese Leistung hat Stöger Respekt verdient.

Von Anfang an war relativ offensichtlich, bald auch ihm selbst, dass Stöger für Dortmund nur ein Übergangstrainer sein würde. Er hätte einen sensationellen Lauf benötigt, um ein Umdenken in der Dortmunder Führungsetage herbeizuführen und sich einen Vertrag über die jetzt abgelaufene Spielzeit hinaus zu erarbeiten. Wenn er es denn überhaupt gewollt hätte.

All dies geschah freilich nicht und so war vom ersten Tag an vorhersehbar, dass sich Stöger pausenlos mit quälenden Fragen zu seiner Zukunft konfrontiert sehen würde. In der Winterpause verbreitete er nach seinen beiden Auftaktsiegen noch Zuversicht und verkündete, mit dem qualitativ so starken BVB könne man ja gar keinen biederen Fußball spielen.

Peter Stöger gebührt für seine Zeit beim BVB Respekt

Das allerdings geschah, doch wie sich längst herausstellte, waren für den spektakulären Niedergang der Borussia in dieser Saison weder Peter Bosz, noch Stöger hauptverantwortlich. Die Irrungen und Wirrungen der letzten und vor allem dieser Saison haben in Dortmund eine kaum leistungsfördernde Atmosphäre kreiert.

Die schlechte Kaderzusammenstellung, der mangelnde Teamgeist, die fehlende Mentalität der Spieler und die in zahlreichen Fällen schlicht verheerende Kommunikation wurden zu Zutaten, die Stögers Zuversicht aus dem Winter jäh zerplatzen ließen. Die beiden letzten desolaten Saisonauftritte gegen Mainz und Hoffenheim belegten zudem eindrucksvoll, dass die Trainerposition gewiss nicht Dortmunds größte Baustelle ist.

Aus diesem fatalen Mix heraus jedoch den besten Start eines BVB-Trainers aller Zeiten hinzulegen, stets freundlich und zugänglich zu bleiben, sich nicht verbiegen zu lassen und öffentlich trotz vieler Gelegenheiten nie gegen die teils lustlose Mannschaft zu schießen, auch dafür gebührt Stöger großes Lob.

Peter Stögers Trainerstationen