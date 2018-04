Emre Can vom FC Liverpool entscheidet sich wohl für Wechsel zu Juventus Turin

Serie A AC Mailand -

Emre Can vom FC Liverpool hat sich offenbar für einen Wechsel zu Juventus entschieden. Die Gazzetta dello Sport berichtet, dass der deutsche Nationalspieler in Italien zu- und damit dem FC Bayerm München abgesagt hat.

Can, dessen Vertrag bei den Reds ausläuft, unterschreibt demnach für fünf Jahre in Turin und wird fortan rund sechs Millionen Euro pro Jahr verdienen. Die gute Beziehung zwischen Juventus und Cans Berater Reza Fazeli soll entscheidend für den Wechsel gewesen sein.

Medienberichte hatten Can auch bei seinem Ex-Klub Bayern München ins Gespräch gebracht. Der vielseitig einsetzbare Defensivspieler war aufgrund seiner offenen Vertragssituation ein begehrtes Ziel auf dem Transfermarkt.

Der 24-Jährige hat in der laufenden Saison 37 Einsätze unter Jürgen Klopp absolviert und erzielte dabei sechs Tore. Die letzten acht Partien in Champions League und Liga verpasste er allerdings mit Rückenproblemen. Liverpool wird er in diesem Jahr wohl nicht mehr zur Verfügung stehen, ob es für die Weltmeisterschaft reicht, ist fraglich.

