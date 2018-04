Serie A, 35. Spieltag: Juventus und Napoli im Fernduell um den Titel

Serie A AS Rom -

Nach dem überraschenden Sieg bei Juventus Turin beträgt der Rückstand des SSC Neapel auf den Tabellenführer nur noch einen Punkt. Gibt es am 35. Spieltag einen Wechsel an der Spitze? Juventus ist am Samstag bei Inter Mailand zu Gast, Napoli am Sonntag in Florenz.

SPOX zeigt den Spieltag der Serie A im Überblick.

Die Partien des 35. Spieltages in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Sa., 28.04. 18 Uhr Roma Chievo DAZN SPOX Sa., 28.04. 20.45 Uhr Inter Juventus DAZN SPOX So., 29.04. 12.30 Uhr Crotone Sassuolo DAZN - So., 29.04. 15 Uhr Sampdoria Cagliari DAZN - So., 29.04. 15 Uhr Bergamo Genua DAZN - So., 29.04. 15 Uhr Bologna Milan DAZN SPOX So., 29.04. 15 Uhr Verona SPAL DAZN - So., 29.04. 15 Uhr Benevento Udine DAZN - So., 29.04 18 Uhr Florenz Neapel DAZN SPOX So., 29.04 20.45 Uhr Turin Lazio DAZN SPOX

Die Tabelle der Serie A

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Juventus Turin 34 78:20 58 85 2. SSC Neapel 34 71:23 48 84 3. AS Rom 34 55:27 28 67 4. Lazio Rom 34 83:43 40 67 5. Inter Mailand 34 56:23 33 66 6. Atalanta Bergamo 34 52:35 17 55 7. AC Mailand 34 44:38 6 54 8. Sampdoria Genua 34 51:53 -2 51 9. AC Florenz 34 47:38 9 51 10. FC Turin 34 48:41 7 47 11. FC Genua 34 29:34 -5 41 12. FC Bologna 34 37:44 -7 39 13. Sassuolo Calcio 34 25:53 -28 37 14. Cagliari Calcio 34 30:56 -26 33 15. Udinese Calcio 34 43:56 -13 33 16. FC Crotone 34 32:59 -27 31 17. Chievo Verona 34 30:53 -23 31 18. SPAL 34 30:55 -25 29 19. Hellas Verona FC 34 27:68 -41 25 20. Benevento 34 29:78 -49 17

