Lazio Rom gegen AS Rom: Das Derby della Capitale heute im Livestream verfolgen

Am 32. Spieltag empfängt Lazio Rom den Stadtrivalen AS Rom zum 148. Derby della Capitale (20.45 Uhr live auf DAZN). Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die Roma unter der Woche gegen Barca ein Fußballwunder vollbrachte, erlebte Lazio in der Europa League ein Debakel. SPOX sagt euch, was ihr zum Stadtderby wissen müsst und wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Nicht nur der Kampf um den Scudetto zwischen Juventus Turin und dem SSC Neapel ist so spannend wie lange nicht mehr in der Serie A. Auch auf den Plätzen dahinter geht es eng zu. Mit Lazio, Inter und der AS Roma haben gleich drei Mannschaften sieben Spieltage vor Schluss 60 Punkte auf dem Konto. Das Derby della Capitale zwischen Lazio und der AS steht also ganz im Zeichen des Kampfes um die begehrten Champions-League-Plätze.

Dabei dürfte die Roma zumindest den psychologischen Vorteil haben. Die Giallorossi vollbrachten in der Champions League ein echtes Fußballwunder, als sie ein 1:4 aus dem Hinspiel mit einem 3:0 zu Hause gegen den FC Barcelona wettmachten und zum ersten Mal überhaupt im Halbfinale der Königsklasse stehen.

Der große Stadtrivale erlebte zwei Tage später im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League hingegen das genaue Gegenteil. Lazio verspielte ein 4:2 aus dem Hinspiel und schied nach der 1:4-Pleite in Salzburg aus - Debakel statt Wunder.

Spiel Lazio Rom - AS Rom Datum Sonntag, 15. April Uhrzeit 20:45 Uhr Stadion Olimpico, Rom

Wo kann ich Lazio gegen AS Rom im Livestream sehen?

Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für die Serie A gesichert. Zumindest in Deutschland findet daher keine herkömmliche TV-Übertragung des Spiels statt.

DAZN ist ein Live-Streaming-Service, der sich auf die Übertragung von bis zu 8000 Sportereignissen pro Jahr spezialisiert hat. Neben internationalem Top-Fußball aus der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A hat der Streaming-Dienst auch zahlreiche hochkarätige Partien aus den nordamerikanischen Profiligen NBA, MLB, NFL und NHL im Programm.

Ein Abo kostet bei DAZN 9,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Zum Testen gibt es den ersten Monat umsonst.

Falls ihr das Derby della Capitalel zwischen Lazio und der AS Roma nicht im Livestream sehen könnt, bleibt ihr mit dem LIVETICKER von SPOX trotzdem immer am Ball.

Lazio gegen AS Rom: Immobile und Dzeko im Duell der Ballermänner

Was Ciro Immobile für Lazio Rom ist, ist Edin Dzeko für die AS Roma. Beide Stürmer spielen aktuell eine herausragende Saison und sind mit die wichtigsten Bausteine ihrer Trainer. Immobile traf in 42 Pflichtspielen bereits 39 Mal und netzte auch im Rückspiel gegen Salzburg sehenswert. Am Ausscheiden der Römer in der Europa League änderten allerdings auch Immobiles Tore nichts.

Anders liegt der Fall bei Dzeko. Der 32 Jahre alte bosnische Nationalspieler war der Garant für das "Wunder von Rom". Im Hinspiel gegen den FC Barcelona erzielte Dzeko das so wichtige Auswärtstor. Im Rückspiel traf er bereits nach sechs Minuten zum 1:0 und eröffnete die Aufholjagd der Römer.

Lazio gegen AS Rom im historischen Vergleich

Von den vergangenen fünf Duellen gingen drei an die AS Roma. Auch das bis dato letzte Derby della Capitale entschied die AS mit 2:1 für sich. Allerdings setzte sich Lazio in der vergangenen Saison in zwei Spielen im Halbfinale der Coppa Italia durch.