Juventus gegen Sampdoria Genua live: TV-Übertragung, Livestream, Liveticker

Am Sonntag, den 15. April kommt es in der Serie A zum Duell zwischen Juventus Turin und Sampdoria Genua. Spitzenreiter Juve möchte das Punktepolster auf Verfolger Neapel halten, Sampdoria möchte an den Startplätzen für den Europapokal dranbleiben. SPOX gibt Euch die wichtigsten Infos zur TV-Übertragung, zum Livestream, sowie zum Liveticker.

Sieben Spieltage vor Schluss steht Juventus Turin weiterhin an der Spitze der Serie A. Die Alte Dame hat die Chance, zum siebten Mal in Folge italienischer Meister zu werden, beträgt der Vorsprung auf den SSC Neapel auch "nur" vier Punkte. Einen Patzer darf sich Juve also nicht erlauben.

Sampdoria hingegen steht aktuell im Mittelfeld der Tabelle, kann sich aber durchaus sogar noch Hoffnungen machen, das internationale Geschäft zu erreichen.

Wo kann ich Juventus gegen Sampdoria live sehen?

Anpfiff im Juventus Stadium ist am Sonntag, den 15. April um 18 Uhr.

Das Streamingportal DAZN überträgt das Spiel live und exklusiv im deutschsprachigen Raum.

Das "Netflix des Sports" zeigt außerdem viele andere hochklassige Fußballwettbewerbe wie die Primera Division, die Ligue 1 und die Serie A. Der DAZN-Zugang kostet pro Monat 9,99 Euro. Der erste Monat ist dabei gratis. Hier geht's zur Anmeldung.

Juventus gegen Sampdoria im Liveticker

Das Duell des Tabellenersten gegen den Neunten gibt es bei SPOX zusätzlich auch im LIVETICKER zu verfolgen.

Der Meisterschaftskampf in der Serie A: Juve mit leichten Vorteilen

Vier Punkte Vorsprung hat das Team um Torwart Gianluigi Buffon vor dem SSC Neapel. Sieben Spieltage vor Schluss bleibt es also spannend in der Serie A. Sampdoria hingegen schielt noch auf Tabellenplatz sechs. Auf den AC Milan sind es ebenfalls nur vier Punkte Rückstand und da der Klassenerhalt so gut wie feststeht, ist der Blick nach oben sicherlich nicht verboten.

Die Tabelle der Serie A vor dem 32. Spieltag