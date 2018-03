"Zu 90 Prozent sicher": Lautaro Martinez vor Transfer zu Inter Mailand

Serie A Juventus -

Der 20-jährige Stürmer Lautaro Martinez wird von zahlreichen Tob-Klubs umworben. Nun soll ein Transfer zu Inter Mailand kurz vor dem Abschluss stehen.

Der Berater des argentinischen U20-Nationalspielers Lautaro Martinez von Racing Club de Avellaneda hat bestätigt, dass ein Transfer des von zahlreichen Tob-Klubs Angreifers zu Inter Mailand kurz vor dem Abschluss steht.

Sein Sprecher Bety Yaque gab im Gespräch mit der spanischen Zeitung Marca bekannt: "Ein Transfer zu Inter ist zu 90 Prozent sicher." In der Saison 2017/2018 war Martinez in der argentinischen Primera Division bislang in 13 Saisonspielen an 13 Treffern direkt beteiligt. Mit diesen Leistungen weckte er Begehrlichkeiten.

Yaque: Es gab eine Anfrage von Borussia Dortmund

Im Dezember gab es Berichten zufolge bereits eine Einigung von Martinez mit dem spanischen Top-Klub Atletico Madrid, was auch sein Berater bestätigt haben soll.

Nun bringt Yaque jedoch Licht ins Dunkel: "Atletico war nah dran an einem Transfer, aber das Angebot war nicht gut genug."

"Wir haben auch mit Manchester City gesprochen. Florenz, Borussia Dortmund, AS Rom und auch Manchester United haben ebenfalls nach ihm gefragt", so Yaque über die Vielzahl an Interessenten.

Nun sehe er allerdings nur wenige Möglichkeiten, dass Martinez noch von einem Wechsel nach Mailand absehe. Schließlich sei bereits eine Einigung erzielt.