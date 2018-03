Serie A: Holger Badstuber soll Stefan de Vrij bei Lazio beerben.

Serie A AS Rom -

FC Turin Serie A Hellas Verona -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Benevento Serie A Bologna -

Atalanta Serie A Cagliari -

Lazio Serie A Crotone -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

SPAL Serie A Juventus -

Udinese Serie A CFC Genua -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Neapel Serie A Juventus -

Atalanta Serie A Udinese -

Sassuolo Serie A SPAL -

Juventus Serie A Sampdoria -

Inter Mailand Serie A Hellas Verona -

Atalanta Serie A Benevento -

Cagliari Serie A AC Mailand -

Chievo Verona Serie A FC Turin -

Florenz Serie A Crotone -

AS Rom Serie A Lazio -

Bologna Serie A Neapel -

Genua

Lazio Rom wird im kommenden Sommer seinen Leistungsträger Stefan de Vrij verlieren. Der Innenverteidiger entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung in der italienischen Hauptstadt und darf den Klub dementsprechend ablösefrei verlassen.

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den Niederländer scheinen die Biancocelesti nun in der Bundesliga fündig geworden zu sein. Laut der römischen Zeitung Il Tempo steht Holger Badstuber vom VfB Stuttgart ganz oben auf der Wunschliste Lazios. Demnach hätten sich Verantwortliche der Römer bereits bei Badstubers Berater erkundigt.

Das Arbeitspapier des ehemaligen Münchners bei den Schwaben läuft ebenfalls am Saisonende aus. Ob das Engagement beim VfB ausgedehnt wird, ist derzeit noch nicht beschlossen. Stuttgart-Manager Michael Reschke erklärte zuletzt im kicker: "Holger hat bisher eine starke Saison gespielt, wir brauchen ihn. Aber er will sich jetzt nicht erklären, was die nächste Saison angeht."

Neben Badstuber nennt Il Tempo auch Atletico-Star Diego Godin sowie Jemerson von der AS Monaco als mögliche Innenverteidiger-Kandidaten für Lazio.