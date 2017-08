Dybala über seine Situation

Serie A Juventus -

Stürmer Paulo Dybala hat sich deutlich zu seinem Verein Juventus Turin bekannt. Der Argentinier fühlt sich nach eigenen Angaben in Turin sehr wohl. Trotz der anhaltenden Gerüchte über einen Wechsel zum FC Barcelona, sieht er sich auch zukünftig im Trikot des italienischen Rekordmeisters.

"Ich denke nur an Juventus", stellt der Argentinier nach der italienischen Supercoppa gegen Lazio (2:3) klar. "Ich habe mit dem Klub gesprochen und meinen Standpunkt klargemacht. Ich bin sehr glücklich bei Juve und ich möchte in diesem Trikot noch besser werden", so der 23-Jährige, der in dieser Saison bei den Bianconeri die "10" auf dem Rücken trägt, weiter.

Nachdem Dybala Turin die Treue halten will, haben die Katalanen immer noch mehrere Optionen bei der Suche nach einem Neymar-Nachfolger offen. So bemühen sich die Barca-Verantwortlichen um eine Verpflichtung von Liverpools Philippe Coutinho. Zudem sind die Blaugranas weiterhin an Ousmane Dembele von Borussia Dortmund interessiert.