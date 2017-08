Juve startet die Serie A

Serie A Juventus -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

Neapel Serie A Atalanta -

AS Rom Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Turin -

Sassuolo Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese

Juventus Turin startet als amtierender Meister in die neue Saison der Serie A. Am ersten Spieltag geht es gegen Cagliari Calcio (Sa., 18 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) der sich in der letzten Spielzeit als Aufsteiger den 10. Platz sicherte.

Serienmeister Juventus will sich den siebten Titel in Serie sichern, muss dabei aber die Abgänge der Schlüsselspieler Dani Alves und Leonardo Bonucci verkraften. Aber auch auf der Zugangsseite war der Klub aktiv und gab unter anderem für Federico Bernardeschi und Mattia de Sciglio insgesamt 122,2 Millionen Euro aus

Relativ bescheiden sehen dagegen die Transferaktivitäten von Cagliari aus. Köningstransfer dieser Wechselperiode ist bislang Filippo Romagna, der für 7,5 Millionen Euro aus Turin kam und nun gegen seinen Ex-Klub sein Ligadebüt für seinen neuen Verein feiern könnte.

Spiel Juventus Turin - Cagliari Calcio Datum Samstag, 19.08.2017 Uhrzeit 18.00 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN



Verfügbarer Kader- und Team-News

Position Spieler Juventus Turin Torhüter Gianluigi Buffon, Wojciech Szczesny Abwehrspieler Medhi Benatia, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Kwadwo Asamoah, Matti De Sciglio, Stephan Lichtsteiner, Daniele Rugani Mittelfeldspieler Miralem Pjanic, Sami Khedira, Claudio Marchisio, Stefano Sturaro, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur Stürmer Frederico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic

Marko Pjaca (Kreuzbandverletzung) und Lorenzo Rosseti (Rückenverletzung) fallen derzeit aus. Federico Bernardeschi und Mattia de Sciglio stehen vor ihrem Ligadebüt für die alte Dame.

Position Spieler Cagliari Calcio Torhüter Alessio Cragno, Rafael Abwehrspieler Marco Andreolli, Luca Ceppitelli, Filippo Romagna, Senna Miangue, Marco Capuano, Antonio Balzano, Fabio Piscane Mittelfeldspieler Nicolo Barella, Artur Ionita, Paolo Farago, Luca Cigarini, Daniele Dessena, Joao Pedro Stürmer Diego Farias, Niccolo Giannetti, Marco Sau, Duje Cop

Aufgrund eines Kreuzbandrisses muss Federico Melchiorri passen.

