Vorhang auf für das neue Milan

Serie A Juventus -

Cagliari Serie A Hellas Verona -

Neapel Serie A Atalanta -

AS Rom Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Serie A AS Rom -

Inter Mailand Serie A Turin -

Sassuolo Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese

Unter anderem mit Hakan Calhanoglu, Andre Silva und Leonardo Bonucci sowie Ricardo Rodriguez verstärkte sich der AC Mailand im Sommer. Die Erwartungshaltung ist nun dementsprechend groß. Am 1.Spieltag der Serie A treffen die Rossoneri auf den FC Crotone, der sich in der letzten Spielzeit mit einem spektakulärem Schlussspurt an das rettende Ufer kämpfte.

Der AC Mailand hat auf dem Transfermarkt für große Schlagzeilen gesorgt. Kein anderes Team aus dem italienischen Oberhaus hat seine sportlichen Ambitionen durch finanzielle Tätigkeiten so klar untermauert, wie es der Klub aus der Lombardei unter der neuen chinesischen Regentschaft getan hat.

Der FC Crotone hingegen verstärkte sich unter anderem mit dem Deutschen Oliver Kragl. Aus den letzten fünf Spielen fuhr der Verein aus der kalabrischen Stadt vier Siege ein und sicherte sich nach eigentlich aussichtsloser Situation zur Winterpause doch noch den Klassenerhalt.

Im Großen und Ganzen treffen hier zwei junge Mannschaften aufeinander. Das Durchschnittsalter des Mailänder Clubs beträgt 25,7 und das vom FC Crotone sogar 24,9 Jahre.

Spiel FC Crotone - AC Mailand Datum Sonntag, 20. August 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

SPOX bietet euch die Möglichkeit den LIVETICKER hier zu verfolgen.

Aufstellungen, verfügbarer Kader- und Team-News

Position Spieler FC Crotone Torhüter Alex Cordaz, Marco Festa Abwehrspieler Federico Ceccherini, Arlind Ajeti, Noë Dussenne, Bruno Martella, Leandro Cabrera, Mario Sampirisi Mittelfeldspieler Rolando Mandragora, Marcus Rohden, Andrea Barberis, Davide Faraoni, Oliver Kragl, Giovanni Crociata Stürmer Adrian Stoian, Aleksandar Tonev, Marcello Trotta, Ante Budimir

Position Spieler AC Mailand Torhüter Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Gabriel Abwehrspieler Leonardo Bonucci, Mateo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Gustavo Gomez, Cristian Zapata, Davide Calabria, Ignazio Abate Mittelfeldspieler Manuel Locatelli, Riccardo Montolivo, Giacomo Bonaventura, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, Jose Mauri, Jose Sosa Stürmer Andre Silva, M'Baye Niang, Suso, Fabio Borini

Neuzugang Lucas Biglia fehlt aufgrund von muskulären Problemen.

Vorschau aufs Spiel