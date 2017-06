Italien: Parma zurück in Serie B

Sonntag, 18.06.2017

Parma war 2015 zum zweiten Mal nach 2004 pleitegegangen und hatte über 200 Millionen Euro Schulden angehäuft. Sportlich beendete Parma die Serie-A-Saison 2014/15 als Schlusslicht. Aufgrund der Insolvenz stieg der Klub in die 4. Liga ab. In der vergangenen Saison schaffte der Klub aus der Emilia-Romagna den Aufstieg in die 3. Liga.

Parma hatte 1993 den Europapokal der Pokalsieger sowie 1995 und 1999 jeweils den UEFA-Pokal gewonnen. Dies waren die größten internationalen Erfolge der Norditaliener.

