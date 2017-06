Offiziell: Schick zum Medizincheck in Turin

Erlebe

Patrik Schick von Sampdoria Genua steht kurz vor einem Wechsel zu Juventus Turin. Der Stürmer ist beim Medizincheck in Turin eingetroffen und wird Sampdoria Genua mit großer Wahrscheinlichkeit verlassen.

Wie Juventus am Donnerstagvormittag bestätigte, empfing der Klub Schick zum Medizincheck. Der 21-jährige Stürmer war von mehreren europäischen Klubs umworben worden, nachdem ihm in der vergangenen Saison 13 Tore in 35 Spielen gelangen.

Der Tscheche stand am Mittwochabend noch bei Spiel der U21 gegen Italien über 83 Minuten auf dem Platz und bereitete einen Treffer vor. In Genua hatte Schick in seinem Vertrag bis 2020 eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Das hatte neben Juventus laut verschiedenen Medienberichten auch Borussia Dortmund und den FC Bayern München aufhorchen lassen. Ein Engagement in der Bundesliga dürfte nun allerdings vorerst vom Tisch sein. Sollte der Medizincheck bestanden werden, ist Schick Turiner.