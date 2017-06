Nedved: Patrik Schick erinnert mich an Zlatan

Donnerstag, 01.06.2017

Auch Juventus zählt zu den Interessenten, wie Pavel Nedved, Legende der Alten Dame und inzwischen Vize-Vorsitzender, bestätigte.

"Patrik hatte eine wunderbare Saison: Er hat für sein Alter tolle Sachen gezeigt", lobte Nedved bei Denik. "Schick hat eine große Zukunft vor sich. Im Moment hat er noch nicht die Muskeln, aber man kann sich ihn schon jetzt vorstellen, wie er in zwei oder drei Jahren spielt", fügte er hinzu.

Spielen soll er dann nach Willen der Turiner bei Juventus, das als großer Favorit auf die Unterschrift Schicks gilt - wie zuletzt auch Sampdoria-Präsident Massimo Ferrero bestätigte. "Er erinnert mich an Zlatan Ibrahimovic, denn der war auch so, als er zu Juve kam. Der hatte auch keine Muskeln", erklärte Nedved. "Schick ist ein ähnlicher Stürmertyp: Tolle Ballbehandlung, groß und schnell", fügte der Tscheche hinzu.

Patrik Schick hat eine Ausstiegsklausel in seinem laufenden Vertrag bei Sampdoria: Für angeblich 25 Millionen Euro kann er den Klub verlassen. "Jeder, der diese Klausel zahlen möchte, kann ihn kaufen. Das ist ein ganz einfacher Transfer. Alles, was man tun muss, ist, ihn zu überzeugen, dass er zu deinem Klub will", verriet Nedved.

Patrik Schick im Steckbrief