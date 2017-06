FC Turin: Sirigu beerbt Hart

Erlebe

Der FC Turin hat eine neue Nummer eins. Nach der Rückkehr Joe Harts zu Manchester City verpflichtete Torino am Dienstag den ehemaligen italienischen Nationaltorwart Salvatore Sirigu von Paris Saint-Germain.

PSG und Torino bestätigten den Wechsel mittlerweile. Weil der noch bis 2018 laufende Vertrag mit dem 30-Jährigen in Paris aufgelöst wurde, wechselt er ablösefrei nach Turin. Über die Laufzeit seines Kontrakts dort wurde keine Angabe gemacht. In verschiedenen Medien heißt es allerdings, Sirigu habe bis 2019 unterschrieben.

Sirigu, der 17-mal für die Squadra Azzurra auflief, war 2011 von US Palermo zu PSG gewechselt. Zunächst war er dort die Nummer eins, verlor aber seinen Stammplatz und wurde in den vergangenen Jahren an Betis Sevilla und CA Osasuna ausgeliehen.