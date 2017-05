16-jähriger Pellegri bricht Kean-Rekord

Sonntag, 28.05.2017

Erst am Samstag war Moise Kean von Juventus Turin (Jahrgang 2000) der erste Spieler, der nach der Jahrtausendwende auf die Welt kam und schon in den Top-Ligen erfolgreich war. Nun muss er diesen Rekord aber bereits wieder an Pellegri abgeben.

Der italienische Angreifer ist ein Eigengewächs aus der Genua-Jugend und feierte bereits im Dezember 2015 mit 15 Jahren sein Debüt in der Serie A.

