Raiola: "Viele Vereine wollen Ibrahimovic"

Sonntag, 28.05.2017

Laut Berater Mino Raiola höchstwahrscheinlich in Europa - ob er jedoch bei United bleibt ist unklar.

"Ich weiß nicht, ob er bei Manchester United bleibt, viele Vereine wollen ihn", äußerte sich Raiola bei Sky, "Ibrahimovic wird sicherlich noch ein oder zwei Jahre spielen und wahrscheinlich in Europa bleiben. Wir werden mit United über seine Zukunft reden."

Der 35-Jährige, dessen Vertrag ausläuft, spielte in seiner ersten Saison bei den Red Devils stark auf, erzielte wettbewerbsübergreifend 28 Tore in 46 Spielen und war bis zu seiner Verletzung ein absoluter Schlüsselspieler in Jose Mourinhos Team.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief