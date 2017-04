Dybala: "Er war viel torgefährlicher als ich"

Samstag, 29.04.2017

"Del Piero ist ein Vorbild für alle. Er hat auf und neben dem Platz riesige Fußstapfen hinterlassen, in die man nicht so leicht treten kann", sagte Dybala im Anschluss an das 2:2 gegen Atalanta. "Er war viel torgefählicher als Ich. Mir fehlt noch einiges, bis ich solch ein großer Spieler bin wie Del Piero."

Persönlich hat der Angreifer, der vor kurzem seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, dennoch noch große Ziele bei der Alten Dame. "Ich möchte einfach eine Bianconero-Ikone werden."

Paulo Dybala im Steckbrief