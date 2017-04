Juve bietet wohl für tschechisches Sturm-Talent

Mittwoch, 26.04.2017

Rund 25 Millionen Euro plus die Leihe von Bentancur soll Juventus Sampdoria für die Dienste Schicks geboten haben, so Mediaset Premium. Bisher galt vor allem Inter Mailand als Favorit auf die Verpflichtung des 21-jährigen Stürmers aus Tschechien.

Erlebe die Serie A Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In der laufenden Saison gelangen Schick zwölf Tore in 30 Spielen für Sampdoria. Juventus' Plan sieht wohl vor, den Kauf zu vollziehen und ihn anschließend für eine weitere Saison in Genua zu lassen. Obendrein würde der Klub mit Bentancur ein Top-Talent innerhalb der Liga verleihen.

Patrik Schick im Steckbrief