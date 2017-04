Medien: Dybala verlängert bei Juve bis 2021

Mittwoch, 12.04.2017

Der Argentinier wechselte 2015 von US Palermo in den Piemont. Für die Alte Dame lief er bisher insgesamt 82-mal auf und erzielte dabei 39 Treffer. Am Dienstag schnürte er beim furiosen 3:0-Sieg gegen den FC Barcelona einen Doppelpack.

Paulo Dybala im Steckbrief