Khedira warnt: "Noch nichts gewonnen"

Mittwoch, 12.04.2017

Zwar "war es ein starker Auftritt von uns, wir haben als Mannschaft gut verteidigt und unsere Chancen verwertet. Wir wussten, dass wir zu so einer Leistung in der Lage sind", sagte Khedira. Aber darauf dürfe sich Juve nicht ausruhen: "Wir wollen um den Champions-League-Titel mitreden, dafür müssen wir aber genau so weitermachen. Wir haben uns die letzten Jahre sehr gut entwickelt, davon konnte sich gestern jeder ein Bild machen."

Für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in Barcelona erwartet Khedira einen heißen Tanz. "Ich kenne die Atmosphäre im Nou Camp sehr gut und jeder weiß, wozu die Mannschaft in der Lage ist, das haben sie auch gegen Paris gezeigt", sagte der 30-Jährige: "Wir müssen auf jeden Fall darauf aus sein, auch in Barcelona wieder zu treffen."

Khedira hatte 2014 mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Juventus stand zuletzt 2015 im Finale der Königsklasse, damals unterlagen die Italiener kurz vor Khediras Verpflichtung ebenfalls dem FC Barcelona 1:3.

