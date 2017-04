Allegri: "Dybala war hervorragend"

Mittwoch, 12.04.2017

"Dybala hat seine Qualität mit einer hervorragenden Leistung unter Beweis gestellt. Er ist ein großartiger Spieler", schwärmt Allegri von dem 23-Jährigen. Der Argentinier erzielte gegen die Katalanen seine Treffer drei und vier in der laufenden Saison in der Königsklasse. Weiter stellte der Trainer der Alten Dame klar: "Ich bin ebenso glücklich über die Leistung des gesamten Teams. Alle waren sehr gut."

Doch vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch ermahnt der 49-jährige Italiener seine Mannen, wachsam zu bleiben:"Barcelona hat sechsmal gegen Paris getroffen. Wir wissen also, dass wir eine schwierige Aufgabe vor uns haben." Dennoch müsse das Spiel gegen die Katalanen den Bianconeri Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigene Stärke geben.

Juve holte den Titel der Königsklasse zuletzt 1996 nach Turin. Seitdem verlor der Serie-A-Rekordmeister fünf Endspiele, darunter das Finale 2015 gegen Barcelona.

Paulo Dybala im Steckbrief