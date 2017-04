Medien: Galatasaray an Balotelli dran

Donnerstag, 20.04.2017

Laut RMC- und Sporx.com-Informationen soll es zu Gesprächen zwischen Balotellis Berater, Mino Raiola, und Galatasaray-Manager Cenk Egün während des Mailänder-Derbys gekommen sein. Raiola heizt mit seinen Aussagen die Gerüchteküche heftig an.

"Ob Mario bei Nizza bleibt oder nicht, ist nicht sicher. Falls er allerdings nicht bleiben sollte, wäre Galatasaray eine wichtige Option für uns", so der Berater.

Gala-Boss Ergün soll den Berichten zufolge darauf geantwortet haben: "Du (Raiola, Anm. d. Red.) musst uns dabei behilflich sein und alles dafür tun, um ihn zu uns zu lotsen."

Ein Transfer würde auf alle Fälle in das Muster von Galatasaray passen. Bereits in der Vergangenheit holten die Löwen mit Didier Drogba, Wesley Sneijder oder Lukas Podolski große Namen an den Bosporus.

Mario Balotelli im Steckbrief