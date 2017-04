Neapel offenbar an Deulofeu interessiert

Freitag, 14.04.2017

Wie die MundoDeportivo vermeldet, hat Neapel Interesse an Deulofeu angemeldet. Der 23-jährige Flügelspieler konnte sich in Mailand beweisen und erzielte in bisher elf Einsätzen zwei Tore für die Italiener. Damit könnte der nächste Wechsel vor der Tür stehen.

Derzeit ist Deulofeu vom FC Everton ausgeliehen. Die Toffees dürften den Spanier jedoch abgeben, der im Sommer 2015 aus Barcelona gekommen war. Auch von dort kommt wohl Interesse: Barca hält eine Rückkaufklausel über zwölf Millionen Euro und soll mit dem Gedanken spielen, diese zu ziehen.

Deulofeu erlebte auf seinen Stationen in Spanien, England und nun Italien mehrere Formkurven. Derzeit ist er noch bis 2018 an den FC Everton gebunden und bis Saisonende nach Mailand ausgeliehen.

Gerard Deulofeu im Steckbrief