Robinho: Ibrahimovic holte mich zum AC Milan

Donnerstag, 13.04.2017

Im Interview mit fourfourtwo.de erzählt der filigrane Techniker nun erstmals Details zu seinem Wechsel in die italienische Metropole: "Geht los und verpflichtet ihn. Er ist ein Phänomen. Wir werden perfekt zusammenspielen und Tore erzielen", soll der Schwede laut Robinho zum damaligen Präsidenten Adriano Galliani gesagt haben. Dieser machte wenig später die Unterschrift des Brasilianers perfekt.

"Du bist wegen mir hier", flachste Ibrahimovic immer wieder mit Kumpel Robinho über dessen Wechsel.

Der 99-fache Nationalspieler holte mit den Rossoneri in seiner ersten Saison auf Anhieb den Titel in der Serie A. "Wir hatten ein großartiges Team mit Thiago Silva, Clarence Seedorf, Zlatan Ibrahimovic, Filippo Inzaghi und Alexandre Pato", erinnert sich der 33-Jährige gerne an die alten Zeiten zurück.

Robinho im Steckbrief