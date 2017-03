Frau von Essien kauft italienischen Drittligaklub

Freitag, 17.03.2017

Die Geschäftsfrau ersteigerte den Klub bei einer öffentlichen Auktion für 237.000 Euro, nachdem dieser im Oktober bankrott gegangen war. "Ich will helfen, dass der Verein im Herren- und auch im Jugendbereich wieder vorankommt und für die besten Voraussetzungen sorgen, um schnell wieder in die Serie B aufzusteigen", wird Puni Essien zitiert.

Como steht momentan auf dem siebten Platz in LegaPro, der dritten Liga Italiens. Der Klub spielte 13 Jahre lang in der Serie A und noch weitere 34 Jahre in der Serie B. Weltmeister Gianluca Zambrotta, der bei Como groß geworden ist, bleibt aller Voraussicht nach ehrenamtlicher Präsident seines Heimatvereins.

