Zieht es Barzagli in die NASL?

Mittwoch, 01.03.2017

2011 wechselt Barzagli vom VfL Wolfsburg nach Turin. Dort zählt der Innenverteidiger auch im fortgeschrittenen Alter zu einem der absoluten Leistungsträger, sein Vertrag läuft noch bis 2018. Laut Gazzetta dello Sport liegt ihm nun ein Angebot aus der NASL von New York Cosmos vor.

Nach sechs Jahren in Turin sollen die US-Amerikaner zuversichtlich sein, Barzagli von einem Wechsel zu überzeugen. 15 Einsätze verbuchte er in der laufenden Saison der Serie A, Juventus führt allerdings den jüngeren Konkurrenten Daniele Rugani derzeit an die Mannschaft heran.

In New York könnte Barzagli mit Amauri und Andrea Mancini auf zwei weitere Italiener treffen. Auch Marco Marchionni, derzeit noch bei US Latina Calcio, soll bei Cosmos auf dem Zettel stehen.

Andrea Barzagli im Steckbrief