Juve vs. Milan Live auf DAZN!

Montag, 06.03.2017

Vor rund einem Monat sind sich die Alte Dame und Milan bereits im Juventus-Stadium zu Turin begegnet, wie so oft in jüngerer Vergangenheit mit dem besseren Ende für die Hausherren. Juventus gewann 2:1 und zog weiter ins Halbfinale der Coppa Italia.

In der Liga jedoch haben die Bianconeri in dieser Saison noch eine Rechnung mit den Mailändern, die im Hinspiel die Oberhand behalten hatten, offen. Am 22. Oktober des Vorjahres war es Manuel Locatelli, dem beim 1:0-Heimerfolg das Goldene Tor für Milan vergönnt war.

Damals wie heute grüßte Juventus von der Spitze, inzwischen fehlen Milan auf den Tabellenführer jedoch 17 Punkte - und nicht wie im Oktober nur zwei.

Doch für die Rossoneri ist das Gipfeltreffen nach vielen Jahren mal wieder richtungsweisend. Mit einem Sieg würde man zumindest vorübergehend gleichziehen mit Lazio, das aktuell den vierten Rang bekleidet. Auch die Champions-League-Plätze sind noch nicht außer Reichweite.

Juves unfassbare Heimserie

Der in der jüngeren Vergangenheit gebeutelte Traditionsverein aus Mailand sehnt sich nach Jahren der Abstinenz wieder nach dem Europacup, während Juventus geradewegs auf den fünften Scudetto in Serie hinsteuert.

Eine Bilanz, die dem amtieren Champion Mut machen dürfte: In der heimischen Festung hat das Team von Trainer Massimiliano Allegri in der laufenden Saison noch nicht einen einzigen Zähler abgeben müssen.

