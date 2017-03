Cairo: "Belotti jetzt 150 Millionen wert"

Montag, 06.03.2017

Im Vertrag von Belotti hat Torino bereits eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Millionen Euro festgehalten. Der Stürmer soll nun nach drei Toren in neun Minuten gegen Palermo noch teurer werden. "Er ist jetzt 150 Millionen Euro wert", lässt sich Cairo zitieren.

Belotti hat in der laufenden Saison 22 Tore in 24 Spielen erzielt. Im Januar hatte er seinen Vertrag verlängert und dabei auch der enormen Ausstiegsklausel zugestimmt. Bei Sky Sports Italia stellte Cairo klar: "In Italien können wir dennoch noch immer alle Angebote ablehnen."

Trotz Klausel muss der Präsident auch anmerken: "Ich hoffe, dass das niemand bezahlt, da ich sehr froh bin, ihn zu haben. Er ist ein außergewöhnlicher Torjäger und heute hat man wieder seinen Instinkt gesehen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein."

Andrea Belotti im Steckbrief