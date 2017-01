Bonucci: Absage an Barca und City war schwer

Dienstag, 31.01.2017

"Es ist schwer, Barcelona und Manchester City 'Nein' zu sagen. Wie könnte es auch, wenn dich der beste Trainer der Welt will", sagte Bonucci und zielte dabei auf das Interesse von Star-Trainer Pep Guardiola an dem Defensivmann ab: "Ich habe lange nachgedacht. Es war keine Entscheidung die ich leichtfertig getroffen habe, denn der beste Coach der Welt wollte mich."

Trotz des Interesses des Katalanen entschied sich Bonucci für einen Verbleib in Turin, für den er bereits mit sechs Meitertiteln und drei Pokalsiegen belohnt wurde. Die gewonnenen Titel reichen ihm allerdings noch nicht: "Ich bin glücklich bei Juventus und ich will anfangen in Europa zu gewinnen. In Europa brauchen wir Entschlossenheit und mit Allegri bin ich mir sicher, dass wir es bis ganz nach oben schaffen können."

Leonardo Bonucci im Steckbrief