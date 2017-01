Medien: Gagliardini vor Wechsel zu Inter

Montag, 02.01.2017

Angeblich soll Gagliardini am Dienstag den Medizincheck in Mailand absolvieren, wie Sky Italia berichtet. Aufgrund seiner überzeugenden Leistungen in dieser Saison müssen die Nerazzurri für den Italiener wohl tief in die Tasche greifen: Neben der Leihgebühr von kolportierten sechs bis sieben Millionen Euro, die im Raum steht, würde beim Ziehen der Kaufoption ein Gesamtbetrag von etwa 25 Millionen Euro anfallen.

Gagliardini, der aus der Jugend von Atalanta Bergamo stammt, konnte in 13 Einsätzen in dieser Saison in der Serie A bisher zwei Vorlagen verbuchen.

Roberto Gagliardini im Steckbrief