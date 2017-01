Juventus-Star Higuain: Lazio war kein Problem

Sonntag, 22.01.2017

Juve hat am Sonntag dank Treffern von Paulo Dybala und Higuain innerhalb der ersten 16 Minuten mit 2:0 gewonnen. Eine starke Antwort von Allegris Team, das im Spiel zuvor die vierte Saisonniederlage gegen Florenz hinnehmen musste.

"Lazio hat uns nie wirklich bedroht. Wir haben drei wichtige Punkte mitgenommen", sagte Higuain zu Sky Italia. "Die einzigen, die an uns gezweifelt haben waren die Medien. Wir wissen, dass wir Fehler gemacht haben, aber wir haben uns in jedem anderen Spiel bewiesen. Wir haben gemerkt, was wir gegen Florenz falsch gemacht haben und haben daran gearbeitet."

Juventus Turin steht aktuell mit vier Punkten Abstand zum Zweitplatzierten aus Neapel auf dem ersten Rang der Serie A.

