Berater: "Giaccherini bleibt bei Neapel"

Dienstag, 03.01.2017

Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das gilt wohl auch für die Gerüchte rund um Emanuele Giaccherini vom SSC Neapel. Der Stürmer war nach durchschnittlichen Leistungen bei Lazio Rom, AS Rom, Schalke 04 und Borussia Dortmund gehandelt worden, wird aber nicht wechseln, so sein Berater.

"Er ist glücklich bei Napoli", stellte der Agent klar und führte aus: "Es gibt keine Annäherung von niemandem und Neapel will ihn nicht verkaufen." Der Trainer setzte kaum auf Giaccherini, doch das soll sich ändern: "Maurizio Sarri wollte ihn unbedingt, deshalb wird der Kerl bei Neapel bleiben."

Emanuele Giaccherini im Steckbrief