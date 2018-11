Ligue 1- PSG nicht zu stoppen: Sieg im Topspiel gegen OSC Lille

Zwölftes Spiel, zwölfter Sieg - der französische Fußball-Meister Paris St. Germain zieht in der Ligue 1 weiter einsam seine Kreise.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel kam im Topspiel gegen den Tabellenzweiten OSC Lille zu einem 2:1 (0:0)-Erfolg und liegt damit bereits elf Punkte vor dem ersten Verfolger.

Die Topstars Kylian Mbappe (70.) und Neymar (84.) erzielten die Treffer der Gastgeber, bei denen die Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer in der Startelf standen.

Kehrer verursachte in der Nachspielzeit einen Handelfmeter, den Nicolas Pepe (90.+4) verwandelte.

Mit zwölf Siegen ist in der Geschichte der europäischen Top-5-Ligen noch keine Mannschaft in die Saison gestartet. PSG hat damit also den Uralt-Rekord von Tottenham Hotspur aus der Saison 1960/61 gebrochen, die mit elf Erfolgen die bisherige Bestmarke aufgestellt hatten.

