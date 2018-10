Ligue 1: PSG gegen Olympique Lyon - Das Spitzenduell heute live auf DAZN

Tabellenführer PSG empfängt am 9. Spieltag der Ligue 1 Olympique Lyon (heute, ab 21 Uhr live auf DAZN). Alle Informationen zur Übertragung und zum Liveticker bekommt Ihr hier.

Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gewann Lyon 2:1, nun wollen sich die Pariser revanchieren. Die Jungs von Thomas Tuchel deklassierten zuletzt Roter Stern Belgrad in der Champions League mit 6:1 und sind in der Ligue 1 bisher noch ungeschlagen.

Lyon befindet sich aktuell auf dem 5. Tabellenplatz und wird gegen Superstars wie Neymar oder Mbappe vor allem in der Defensive aufpassen müssen. 27 Tore in nur acht Spielen - der französische Meister macht in dieser Spielzeit keine halben Sachen. Außerdem wurde jeder Liga-Gegner mit mindestens zwei Treffen Vorsprung besiegt.

Doch auch Lyon kommt mit Rückenwind in die Partie. Nachdem man 0:2 in der Champions League hinten lag, spielte die Mannschaft von Bruno Genesio noch 2:2 gegen Shakhtar Donezk und bleibt somit ungeschlagen in der Königsklasse.

PSG - Olympique Lyon: Datum, Anstoß, Stadion

Paris St.-Germain empfängt Olympique Lyon am heutigen Sonntag, den 7. Oktober, um 21 Uhr. Austragungsort ist der Prinzenpark in Paris.

PSG gegen Lyon heute live: TV, Livestream, Liveticker

Im deutschen Fernsehen wird die Partie zwischen Paris und Olympique Lyon nicht gezeigt. Lediglich der Streaming-Dienst DAZN überträgt das Spiel live.

DAZN ist kostenpflichtig (9,99 Euro monatlich) und über diverse Endgeräte empfangbar (Smartphone, Tablet, Smart-TV, PC, uvm.). Den ersten Monat gibt es bei Abschluss eines Abos (monatlich kündbar) kostenlos.

Für alle, die das Spiel nicht auf DAZN sehen können, bietet SPOX einen Liveticker an.

Die Tabelle der Ligue 1