Julian Draxler von Paris Saint-Germain offenbar auf dem Zettel des FC Sevilla

Julian Draxler von Paris Saint-Germain scheint das Interesse des FC Sevilla geweckt zu haben. Auch ein Leihgeschäft sei möglich.

Das berichtet die spanische Zeitung Diario de Sevilla.

Demnach soll der FC Sevilla die finanziellen Möglichkeiten besitzen, um den deutschen Nationalspieler zu verpflichten. Draxler steht bei PSG aktuell ein wenig auf dem Abstellgleis.

Julian Draxler: FC Sevilla denkt auch an eine Leihe

Trainer Thomas Tuchel berief ihn im Ligaspiel bei EA Guingamp nicht in den Kader und beim Auftaktspiel gegen SM Caen kam Draxler erst in der 70. Minute in die Partie.

Für Sevilla sei nach Angaben der Zeitung auch eine Leihe denkbar. Draxler könnte mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr ideal in das System von Trainer Pablo Machin passen, heißt es weiter.

Der FC Sevilla hatte bereits 2017 Interesse am 24-Jährigen, dessen Vertrag in Paris noch drei Jahre läuft.