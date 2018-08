Ligue 1, 4. Spieltag: Tuchel will Traumstart mit PSG fortsetzen - Verfolgerduell in Monaco

Am 4. Spieltag der Ligue 1 will Thomas Tuchel nach drei Siegen in drei Spielen den Traumstart mit Paris Saint-Germain auch gegen Aufsteiger Olympique Nimes fortsetzen. Monaco und Marseille, die beide hoffen im direkten Duell darauf, nicht schon früh in der Saison den Anschluss zu verlieren.

Das Überraschungsteam aus Dijon, das wie PSG neun Punkte aus drei Partien holte, empfängt derweil Caen und könnte bei einem Pariser Patzer an die Tabellenspitze springen.

Ligue 1: Die Fakten zum 4. Spieltag

Die nachfolgenden Statistiken und Fakten werden von opta zur Verfügung gestellt.

Vier Siege in Folge zum Ligastart hat PSG schon vier Mal geschafft (1985/86, 1992/93, 2015/16, 2017/18). Gegen Nimes könnte Nummer fünf folgen.

Neymar ist in Topform. Alle 50 Minuten ist er durchschnittlich an einem Tor für Paris direkt beteiligt (11 Tore und 5 Assists in 793 Minuten) - das ist der beste Wert eines Spielers in den fünf europäischen Topligen.

Ligue 1: Die Partien des 4. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker/Livestream Fr., 31. August 20.45 Uhr Olympique Lyon OGC Nizza Liveticker/DAZN Sa., 1. September 17 Uhr Olympique Nimes Paris Saint-Germain Liveticker/DAZN Sa., 1. September 20 Uhr SCO Angers OSC Lille Liveticker/DAZN Sa., 1. September 20 Uhr FCO Dijon SM Caen Liveticker/DAZN Sa., 1. September 20 Uhr EA Guingamp FC Toulouse Liveticker/DAZN Sa., 1. September 20 Uhr Stade Reims HSC Montpellier Liveticker/DAZN Sa., 1. September 20 Uhr Racing Straßburg FC Nantes Liveticker/DAZN So., 2. September 15 Uhr AS St. Etienne Amiens SC Liveticker/DAZN So., 2. September 17 Uhr Stade Rennes Girondins Bordeaux Liveticker/DAZN So., 2. September 21 Uhr AS Monaco Olympique Marseille Liveticker/DAZN

Die Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff. Pkt. 1. Paris Saint-Germain 3 9:2 7 9 2. FCO Dijon 3 8:1 7 9 3. OSC Lille 3 6:1 5 7 4. Olympique Lyon 3 4:1 3 6 5. Olympique Nîmes 3 7:5 2 6 6. Stade Reims 3 3:4 -1 6 7. FC Toulouse 3 3:5 -2 6 8. AS St. Étienne 3 3:2 1 5 9. Olympique Marseille 3 7:5 2 4 10. AS Monaco 3 4:3 1 4 11. Racing Straßburg 3 3:3 0 4 11. HSC Montpellier 3 3:3 0 4 13. Stade Rennes 3 4:5 -1 4 14. Amiens SC 3 5:5 0 3 15. Girondins Bordeaux 3 3:5 -2 3 16. SM Caen 3 2:5 -3 2 17. FC Nantes 3 2:6 -4 1 18. OGC Nizza 3 1:6 -5 1 19. SCO Angers 3 4:8 -4 0 20. EA Guingamp 3 2:8 -6 0

Die Torschützenliste der Ligue 1