Premier League, 4. Spieltag: Liverpool will weiße Weste gegen Leicester City wahren

Am 4. Spieltag der Premier League will Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool den Traumstart gegen Leicester City weiter ausbauen. Im Spitzenspiel treffen der FC Watford und Tottenham Hotspur aufeinander. Manchester United steht nach zwei Niederlagen in Folge gegen Burnley schon unter Druck, der Trainerstuhl von Jose Mourinho könnte bereits wackeln.

Premier League: Die Fakten zum 4. Spieltag

Die nachfolgenden Statistiken und Fakten werden von opta zur Verfügung gestellt.

Liverpool könnte gegen Leicester City zum ersten Mal die ersten vier Spiele einer Premier-League-Saison gewinnen.

Newcastle liegt Manchester City. Seit 21 Spielen sind die Skyblues jetzt schon gegen Newcastle ungeschlagen - so lange wie gegen keinen anderen Gegner.

Und ein weiteres gutes Omen für City: Pep Guardiola hat seit 2010 (damals noch für Barcelona tätig) kein Spiel im September verloren.

Premier League: Die Partien des 4. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Liveticker/Livestream Sa., 1, September 13.30 Uhr Leicester City FC Liverpool Liveticker/DAZN Sa., 1, September 16 Uhr Brighton & Hove Albion FC Fulham Liveticker/DAZN* Sa., 1, September 16 Uhr FC Chelsea FC Bournemouth Liveticker/DAZN Sa., 1, September 16 Uhr Crystal Palace FC Southampton Liveticker/DAZN* Sa., 1, September 16 Uhr FC Everton Huddersfield Town Liveticker/DAZN* Sa., 1, September 16 Uhr West Ham United Wolverhampton Wanderers Liveticker/DAZN* Sa., 1, September 18.30 Uhr Manchester City Newcastle United Liveticker/DAZN So., 2. September 14.30 Uhr Cardiff City FC Arsenal Liveticker/DAZN So., 2. September 17 Uhr FC Burnley Manchester United Liveticker/DAZN* So., 2. September 17 Uhr FC Watford Tottenham Hotspur Liveticker/DAZN

*Die Spiele stehen in voller Länge zeitversetzt ab 23 Uhr zur Verfügung.

Die Tabelle der Premier League

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 3 7:0 7 9 2. Tottenham Hotspur 3 8:2 6 9 3. FC Chelsea 3 8:3 5 9 4. FC Watford 3 7:2 5 9 5. Manchester City 3 9:2 7 7 6. AFC Bournemouth 3 6:3 3 7 7. Leicester City 3 5:3 2 6 8. FC Everton 3 6:5 1 5 9. FC Arsenal 3 5:6 -1 3 10. Crystal Palace 3 3:4 -1 3 11. FC Fulham 3 5:7 -2 3 12. Brighton & Hove Albion 3 3:5 -2 3 13. Manchester United 3 4:7 -3 3 14. Wolverhampton Wanderers 3 3:5 -2 2 15. Cardiff City 3 0:2 -2 2 16. FC Southampton 3 2:4 -2 1 16. Newcastle United 3 2:4 -2 1 18. FC Burnley 3 3:7 -4 1 19. Huddersfield Town 3 1:9 -8 1 20. West Ham United 3 2:9 -7 0

Die Torschützenliste der Premier League