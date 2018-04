Ligue 1, 35. Spieltag: Kampf um Champions-League-Qualifikation bleibt weiter spannend

NFL Draft Fr 27.04. Wo landet der deutsche Wide Receiver? Championship Derby County -

Cardiff J1 League Kashima -

Kobe Super Liga Roter Stern -

Cukaricki Ligue 1 Caen -

Toulouse DBU Pokalen Bröndby -

Midtjylland Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Ligue 1 Montpellier -

St. Etienne Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Ligue 1 Lyon -

Nantes Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Primeira Liga Benfica -

Tondela Ligue 1 Bordeaux -

Dijon Ligue 1 Lille -

Metz Ligue 1 Monaco -

Amiens Ligue 1 Strassburg -

Nizza Ligue 1 Troyes -

Caen Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Premiership Celtic -

Rangers Eredivisie Feyenoord -

Sparta Ligue 1 Rennes -

Toulouse Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

Marseille Premier League Man United -

Arsenal Superliga Bröndby -

Nordsjälland Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primeira Liga Maritimo -

FC Porto Primera División La Coruna -

FC Barcelona Serie A FC Turin -

Lazio Ligue 1 PSG -

Guingamp Premier League FK Krasnodar -

Lok Moskau Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga Copa Libertadores Nacional -

Santos J1 League Kobe -

Tokyo 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Premier League Brighton -

Man United Primera División FC Sevilla -

Real Sociedad Primera División Girona -

Eibar Premier League Stoke -

Crystal Palace CSL Guangzhou R&F -

Shanghai Shenhua Premier League Lok Moskau -

Zenit Primera División Bilbao -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Hellas Verona Premier League Everton -

Southampton Primera División Celta Vigo -

La Coruna Premier League Leicester -

West Ham (DELAYED) Primera División Villarreal -

Valencia Serie A Juventus -

Bologna Primeira Liga Sporting -

Benfica Premier League Bournemouth -

Swansea (Delayed) Premier League Watford -

Newcastle (Delayed) J1 League Hiroshima -

Kobe Serie A Udinese -

Inter Mailand Premier League Man City -

Huddersfield Serie A Lazio -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Crotone Serie A CFC Genua -

Florenz Serie A Neapel -

FC Turin Premier League Chelsea -

Liverpool Premier League Arsenal -

Burnley Primera División FC Barcelona -

Real Madrid Primeira Liga FC Porto -

Feirense

In der Ligue 1 bleibt es spannend, was das internationale Geschäft angeht. Sowohl in der Europa- als auch in der Champions League ist noch nichts entschieden. Außerdem: Wer wird die Ligue 1 demnächst verlassen und in die zweite Liga absteigen? SPOX hat alle Begegnungen des 35. Spieltags im Überblick.

Die Begegnungen des 35. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 27.4. 20.45 Uhr Montpellier St. Etienne DAZN - Sa., 28.4. 17 Uhr Lyon Nantes DAZN SPOX Sa., 28.4. 20 Uhr Bordeaux Dijon DAZN - Sa., 28.4. 20 Uhr Lille Metz DAZN - Sa., 28.4. 20 Uhr Monaco Amiens DAZN SPOX Sa., 28.4. 20 Uhr Straßburg Nizza DAZN - Sa., 28.4. 20 Uhr Troyes Caen DAZN - So., 29.4. 15 Uhr Rennes Toulouse DAZN - So., 29.4. 17 Uhr Angers Marseille DAZN SPOX So., 29.4. 21 Uhr PSG Guingamp DAZN SPOX

Ranking: Das sind die meistgefoulten Spieler Europas © getty 1/12 ESPN hat eine Liste mit den meistgefoulten Spielern der europäischen Topligen zusammengestellt. Auch zwei Bundesligaprofis sind dabei. Hier gibt's das Ranking. © getty 2/12 Platz 9: Jonathan Viera (Las Palmas), 69 Mal gefoult. © getty 3/12 Platz 9: Jimmy Briand (EA Guingamp), 69 Mal gefoult. © getty 4/12 Platz 9: Dele Alli (Tottenham Hotspur), 69 Mal gefoult. © getty 5/12 Platz 8: Kevin-Prince Boateng (Eintracht Frankfurt), 73 Mal gefoult. © getty 6/12 Platz 7: Malcolm (Girondins Bordeaux) 75 Mal gefoult. © getty 7/12 Platz 6: Amine Harit (Schalke 04), 77 Mal gefoult. © getty 8/12 Platz 5: Richarlison (FC Watford), 78 Mal gefoult. © getty 9/12 Platz 3: Munir (Deportivo Alaves), 81 Mal gefoult. © getty 10/12 Platz 3: Borja Garcia (FC Girona), 81 Mal gefoult. © getty 11/12 Platz 2: Nabil Fekir (Olympique Lyon), 89 Mal gefoult. © getty 12/12 Platz 1: Neymar (Paris St. Germain), 96 Mal gefoult.

Die aktuelle Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 34 104:23 81 90 2. AS Monaco 34 79:44 35 70 3. Olympique Lyon 34 77:38 39 69 4. Olympique Marseille 34 72:41 31 69 5. OGC Nizza 34 45:45 0 50 6. AS St. Etienne 34 40:46 -6 49 7. Stade Rennes 34 32:29 2 48 8. Montpellier HSC 34 43:41 2 46 9. FC Nantes 34 32:30 -4 46 10. ES Guingamp 34 33:37 -8 45 11. Girondins Bordeaux 34 39:49 -5 43 12. Dijon FCO 34 48:66 -18 42 13. SC Amiens 34 32:38 -6 40 14. Angers SCO 34 38:46 -8 37 15. SM Caen 33 24:43 -19 36 16. Racing Straßburg 34 39:61 -22 34 17. FC Toulouse 33 31:44 -13 33 18. ES Troyes AC 34 28:51 -23 29 19. Lille OSC 34 33:58 -25 29 20. FC Metz 34 32:65 -33 26

