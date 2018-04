Ligue 1, 34. Spieltag: Marseille und Lyon im Fernduell um die Champions-League-Qualifikation

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Premier League Live West Ham -

Am 34. Spieltag ist der in der Ligue 1 auch offiziell das Titelrennen beendet. Dafür ist der Kampf um Platz drei, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt, umso spannender. Hier gibt es alle Partien des Spieltags in der Übersicht.

Olympique Marseille und Olympique Lyon sind nämlich punktgleich. Aktuell behält OL mit der besseren Tordifferenz die Oberhand.

Das Team aus dem Südosten Frankreichs muss am Wochenende nach Dijon. Verfolger Marseille empfängt zuhause den OSC Lille.

Meister Paris reist am Sonntagabend nach Bordeaux, Monaco will in Guingamp Platz zwei festigen.

Die Partien des 34. Spieltags im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 20.4. 19.30 Uhr Nantes Rennes DAZN SPOX Fr., 20.4. 21 Uhr Dijon Lyon DAZN SPOX Sa., 21.4. 17 Uhr Marseille Lille DAZN SPOX Sa., 21.4. 20 Uhr Guingamp Monaco DAZN SPOX Sa., 21.4. 20 Uhr Amiens Straßburg DAZN SPOX Sa., 21.4. 20 Uhr Metz Caen DAZN SPOX Sa., 21.4. 20 Uhr Toulouse Angers DAZN SPOX So., 22.4. 15 Uhr Nizza Montpellier DAZN SPOX So., 22.4. 17 Uhr St. Etienne Troyes DAZN SPOX So., 22.4. 21 Uhr Bordeaux Paris Saint-Germain DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 33 103:23 80 87 2. AS Monaco 33 78:41 37 70 3. Olympique Lyon 33 72:36 36 66 4. Olympique Marseille 33 67:40 27 66 5. Stade Rennes 33 42:40 2 47 6. OGC Nizza 33 44:45 -1 47 7. HSC Montpellier 33 32:29 3 46 8. AS St. Étienne 33 38:45 -7 46 9. FC Nantes 33 32:36 -4 45 10. Girondins Bordeaux 33 39:43 -4 43 11. EA Guingamp 33 38:48 -10 42 12. FCO Dijon 33 46:61 -15 42 13. SCO Angers 33 38:44 -6 37 14. Amiens SC 33 29:37 -8 37 15. SM Caen 32 23:42 -19 35 16. Racing Straßburg 33 38:58 -20 34 17. FC Toulouse 32 29:44 -15 30 18. OSC Lille 33 32:53 -21 29 19. ES Troyes 33 27:49 -22 29 20. FC Metz 33 31:64 -33 25

