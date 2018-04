Primera Division, 33. Spieltag: Barcas nächster Schritt zum Titel? Schickt Levante Malaga in Liga zwei?

Primera División La Coruna -

Am 33. Spieltag der Primera Division muss der FC Barcelona zu Celta Vigo. Dort können die Katalanen einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Real Madrid kann die Champions-League-Qualifikation klarmachen und der FC Malaga hat in Levante sein wohl allerletztes Endspiel. Alle Partien des Spieltags gibt es hier in der Übersicht.

Barca liegt vor diesem Spieltag elf Punkte vor Atletico. Damit können die Katalanen frühestens am darauffolgenden Spieltag den Titel holen.

Real Madrid wird nicht mehr ins Titelrennen eingreifen können. Gewinnen die Königlichen ihr Heimspiel gegen Bilbao, stehen sie rechnerisch am Ende mindestens unter den ersten Vier.

Der FC Malaga hat als Tabellenletzter 14 Punkte Rückstand auf UD Levante. Im direkten Duell in Madrids Vorort würde Malagas Abstieg mit einer Niederlage zur beschlossenen Sache werden.

Primera Division: Die Spiele des 33. Spieltags in der Übersicht

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Di., 17.04. 19.30 Uhr La Coruna FC Sevilla DAZN SPOX Di., 17.04. 21 Uhr Celta Vigo FC Barcelona DAZN SPOX Di., 17.04. 21.30 Uhr Villarreal Leganes DAZN SPOX Mi., 18.04. 19.30 Uhr Espanyol Eibar DAZN SPOX Mi., 18.04. 19.30 Uhr Valencia Getafe DAZN SPOX Mi., 18.04. 21.30 Uhr Real Madrid Athletic Bilbao DAZN SPOX Do., 19.04. 19.30 Uhr Alaves Girona DAZN SPOX Do., 19.04. 19.30 Uhr Real Sociedad Atletico Madrid DAZN SPOX Do., 19.04. 21.30 Uhr Levante Malaga DAZN SPOX Do., 19.04. 21.30 Uhr Real Betis Las Palmas DAZN SPOX

Die Tabelle der Primera Division vor dem 33. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Barcelona 32 81:17 64 82 2. Atlético Madrid 32 54:15 39 71 3. Real Madrid 32 79:35 44 67 4. FC Valencia 32 60:33 27 65 5. Betis Sevilla 32 53:53 0 52 6. FC Villarreal 32 43:39 4 48 7. FC Sevilla 32 41:52 -11 47 8. Girona 32 44:49 -5 44 9. Celta de Vigo 32 50:44 6 43 10. Getafe 32 36:30 6 42 11. Real Sociedad 32 57:52 5 40 12. SD Eibar 32 36:46 -10 40 13. Athletic Bilbao 32 35:38 -3 39 14. CD Leganés 32 27:39 -12 39 15. Deportivo Alavés 32 29:45 -16 38 16. Espanyol Barcelona 32 26:39 -13 36 17. Levante 32 28:48 -20 31 18. Deportivo La Coruña 32 32:65 -33 26 19. UD Las Palmas 32 22:64 -42 21 20. FC Málaga 32 20:50 -30 17

