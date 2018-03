Ligue 1, 29. Spieltag: Paris Saint-Germain trifft auf den Tabellenletzten FC Metz

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? 1. HNL Rijeka -

Am 29. Spieltag der Ligue 1 empfängt der Tabellenführer Paris Saint-Germain den Letzten der Tabelle, den FC Metz. Verfolger AS Monaco muss an diesem Spieltag bei RC Straßburg ran, während Olympique Marseille beim FC Toulouse gastiert. Hier findet ihr alle Infos zum Spieltag, der Übertragung auf DAZN, dem Liveticker, der Tabelle sowie den Torjägern.

Paris Saint-Germain steht in der Ligue 1 auf dem Weg in Richtung Meisterschaft nicht mehr viel im Weg. Die Hauptstädter haben einen komfortablen Vorsprung auf Verfolger Monaco, der mittlerweile 14 Punkte beträgt. Nun geht es zuhause gegen den FC Metz, der mit sieben Punkte Rückstand auf den 19. Tabellenplatz als Letzter bereits so gut wie abgestiegen ist.

Die Verfolger der Pariser haben ebenfalls keine Mammut-Aufgaben vor sich. Die AS Monaco reist mit einer Serie von 13 Partien ohne Niederlage nach Straßburg, Olympique Marseille tritt beim abstiegsbedrohten FC Toulouse an und Lyon empfängt zuhause Caen.

Sollte Lyon den Anschluss an die Champions League-Plätze halten wollen, muss unbedingt ein Sieg her. Zuletzt konnte Olympique keine der letzten sechs Begegnungen in der Liga gewinnen - der Abstand auf den Champions League-Qualifikations-Platz beträgt bereits fünf Zähler.

29. Spieltag: Begegnungen, Livestream, Liveticker

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Liveticker Fr., 09.03.2018 20.45 Uhr RC Straßburg AS Monaco DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 17 Uhr Paris Saint-Germain FC Metz DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20 Uhr Dijon Amiens DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20 Uhr Rennes St. Etienne DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20 Uhr Nantes Troyes DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20 Uhr Lille Montpellier DAZN SPOX Sa., 10.03.2018 20 Uhr Girondins Bordeaux Angers DAZN SPOX So., 11.03.2018 15 Uhr Guingamp OGC Nizza DAZN SPOX So., 11.03.2018 17 Uhr Olympique Lyon Caen DAZN SPOX So., 11.03.2018 21 Uhr Toulouse Olympique Marseille DAZN SPOX

Die Tabelle der Ligue 1 vor dem 29. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 28 86:19 67 74 2. AS Monaco 28 69:30 39 60 3. Olympique Marseille 28 57:33 24 56 4. Olympique Lyon 28 58:34 24 51 5. Stade Rennes 28 36:35 1 41 6. HSC Montpellier 28 25:22 3 40 7. FC Nantes 28 28:29 -1 40 8. OGC Nizza 28 34:39 -5 39 9. Girondins Bordeaux 28 33:37 -4 36 10. FCO Dijon 28 40:54 -14 36 11. EA Guingamp 28 28:38 -10 35 12. SM Caen 28 22:32 -10 35 13. AS St. Étienne 28 30:43 -13 35 14. SCO Angers 28 32:40 -8 31 15. Racing Straßburg 28 32:49 -17 31 16. Amiens SC 28 23:32 -9 29 17. FC Toulouse 28 26:37 -11 29 18. ES Troyes 28 24:38 -14 28 19. OSC Lille 28 27:45 -18 27 20. FC Metz 28 26:50 -24 20

Die Torjägerliste der Ligue 1