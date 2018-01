PSG im Livestream: Paris St.-Germain gegen Montpellier live sehen

Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! Primera División La Coruna -

Levante Championship Bristol City -

QPR Primera División Valencia -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Montpellier Serie A Sassuolo -

Atalanta Primera División Malaga -

Girona Ligue 1 Angers -

Amiens Ligue 1 Guingamp -

Nantes Ligue 1 Metz -

Nizza Ligue 1 St. Etienne -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Troyes Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Serie A SPAL -

Inter Mailand Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria Ligue 1 Marseille -

Monaco Superliga Huracan -

River Plate Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) A-League Brisbane -

Melbourne City Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga Eredivisie Roda – Ajax Indian Super League Kalkutta -

Kerala Cup Galatasaray -

Konyaspor Cup Brügge – Lüttich Serie A Florenz -

Juventus Primera División Bilbao -

Las Palmas

Am 23. Spieltag der Ligue 1 empfängt Paris Saint-Germain den HSC Montpellier im Parc des Princes. DAZN überträgt das Spiel von PSG live im Livestream. Hier erfahrt ihr alle Infos zum Livestream und alle weiteren Infos zum Match.

Das Match zwischen dem Tabellenführer und dem Achten der Ligue 1 findet am Samstag, dem 27.01., um 17 Uhr im Pariser Parc des Princes statt.

PSG - Montpellier im Livestream anschauen

Das Streaming-Portal DAZN hält die Rechte für die Ligue 1 und zeigt das Spiel in Deutschland exklusiv. Neben der Ligue 1 hat DAZN unter anderem die Premier League, Primera Division und Serie A im Angebot. Das komplette DAZN-Programm findet ihr hier.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet ein Abbonement 9,99 Euro.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, das Match bei SPOX im LIVETICKER zu verfolgen.

© getty

PSG - Montpellier: Die Ausgangslage

Paris hat am letzten Spieltag gegen Olympique Lyon die zweite Niederlage der Saison kassiert. Dadurch beträgt der Vorsprung auf den Verfolger nach 22 Spieltagen noch acht Punkte.

Die Tabelle der Ligue 1

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Paris Saint-Germain 22 68:17 51 56 2. Olympique Lyon 22 51:22 29 48 3. Olympique Marseille 22 45:22 23 47 4. AS Monaco 22 51:22 29 46 5. FC Nantes 22 19:21 -2 34 6. OGC Nizza 22 28:31 -3 34 7. HSC Montpellier 22 20:15 5 31 8. Stade Rennes 23 28:32 -4 31 9. EA Guingamp 22 24:29 -5 29 10. FCO Dijon 23 33:46 -13 28 11. Racing Straßburg 22 27:37 -10 27 12. SM Caen 22 14:24 -10 27 13. Girondins Bordeaux 22 24:31 -7 26 14. Amiens SC 22 20:24 -4 25 15. ES Troyes 22 22:31 -9 24 16. AS St. Étienne 22 20:37 -17 23 17. SCO Angers 22 25:32 -7 22 18. OSC Lille 22 19:33 -14 22 19. FC Toulouse 22 20:32 -12 20 20. FC Metz 22 18:38 -20 15

Der französische Überraschungsmeister von 2012, Montpellier HSC, spielt eine erfolgreiche Saison. 31 Punkte nach 22 Spielen holten die Südfranzosen zuletzt 2014/15. Ausschlaggebend ist bei Montpellier bislang die Auswärtsstärke: Auf fremdem Rasen ist Montpellier seit acht Spielen ungeschlagen.Montpellier: Ultra-Boykott gegen PSG

Allerdings wird sich die Unterstützung durch die eigenen Fans in Paris in Grenzen halten. Denn aufgrund der hohen Preise, die PSG vorgibt, werden die Montpellier-Ultras das Spiel boykottieren. In einem Statement heißt es: "Da wir nicht im Gold schwimmen, lehnen wir es ab, uns den exorbitanten Preisen, die Qatar Saint-Germain verlangt, zu unterwerfen." Angeblich kostet selbst ein Parkplatz am Parc des Princes für das Spiel rund 30 Euro.

Die Facts zum Spiel Paris - Montpellier