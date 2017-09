Wo kann ich PSG - Bordeaux live sehen?

Bundesliga Fr 23:00 Schalke-Leverkusen: Die Highlights vom Freitag Ligue 1 Monaco -

Paris Saint-Germain kehrt nach dem Sieg gegen den FC Bayern München in der Champions League mit breiter Brust zurück in den Liga-Alltag. Am 7. Spieltag der Ligue 1 kommt es für Neymar, Kylian Mbappe und Co. zum Topspiel gegen Girondins Bordeaux. SPOX liefert euch die wichtigsten Infos rund um das Spiel im Parc des Princes, zum Livestream, Liveticker und den Kadern der Teams.

Der 3:0-Erfolg in der Königsklasse, der den Münchner Trainer Carlo Ancelotti nur einen Tag später den Job kostete, war auch eine Machtdemonstration des Pariser Sturmtrios "MNC". Besonders Edinson Cavani und Neuzugang Neymar sind in der Ligue 1 bisher in bester Torlaune und haben nach sieben Spieltagen gemeinsam schon 17 Scorerpunkte auf dem Konto.

Der Hauptstadtklub ist weiterhin ungeschlagen und grüßt mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 21:3 von der Tabellenspitze. Doch auch die Gäste aus Bordeaux (15 Punkte) sind in dieser Saison noch ohne Niederlage und könnten sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen.

Spiel Paris Saint-Germain - Girondins Bordeaux Datum Samstag, 30. September 2017 Uhrzeit 17.00 Uhr

Wo finde ich einen Livestream zu PSG - Girondins Bordeaux?

In Deutschland gibt es keine TV-Übertragung des Spiels zwischen PSG und Bordeaux. Der Streaming-Dienst DAZN bietet jedoch einen Livestream im Internet an.

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz keine Übertragung DAZN

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst für Sportevents, der u.a. die Ligue 1, Primera Division, Premier League sowie die Serie A live und in HD-Qualität überträgt. Darüber hinaus zeigt DAZN auch Spiele der NBA, MLB, NFL und vieler weiterer Ligen. Für eine Anmeldung klickt einfach hier. Das komplette DAZN-Programm könnt ihr hier aufrufen.

Wo kann ich PSG - Girondins Bordeaux im Liveticker verfolgen?

Falls ihr keinen Zugang zu DAZN habt, könnt ihr das Spiel zwischen Paris St.-Germain und Bordeaux auch im LIVETICKER von SPOX verfolgen.

Der Kader von Paris Saint-Germain

Position Spieler Paris Saint-Germain Torhüter Alphonse Areola, Kevin Trapp, Remy Descamps Abwehrspieler Dani Alves, Yuri Berchiche, Presnel Kimpembe, Thomas Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Alec Georgen Mittelfeldspieler Angel Di Maria, Hatem Ben Arfa, Giovani Lo Celso, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, Marco Verratti, Julian Draxler, Thiago Motta, Lucas Moura Stürmer Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar

PSG-Trainer Unai Emery kann beinahe aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Mittelfeldspieler Javier Pastore steht aufgrund einer Wadenverletzung voraussichtlich nicht zur Verfügung.

Der Kader von Girondins Bordeaux

Position Spieler Girondins Bordeaux Torhüter Benoit Costil, Jerome Prior, Gaetan Poussin, Over Mandanda Abwehrspieler Jeremy Toulalan, Vukasin Jovanovic, Igor Lewczuk, Olivier Verdon, Diego Contento, Maxime Poundje, Theo Pellenard, Youssouf Sabaly, Milan Gajic Mittelfeldspieler Otavio, Valentin Vada, Younousse Sankhare, Lukas Lerager, Jaroslav Plasil, Matheus Pereira Stürmer Francois Kamano, Malcom, Jonathan Cafu, Nicolas de Preville, Gaetan Laborde, Alexandre Mendy

Auch Girondin Bordeaux' Trainer Jocelyn Gourvennec hat keine Verletzungen zu beklagen.

PSG gegen Girondins Bordeux: Bilanz und Infos