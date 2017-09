Neymar über Cavani-Streit: "Erfunden"

Premier League Sa 18:30 Meister vs. Tabellenführer: Chelsea - ManCity Ligue 1 Monaco -

Montpellier Premiership Hamilton -

Rangers Championship QPR -

Fulham Primera División Celta Vigo -

Girona J1 League Niigata -

Kobe J1 League Kawasaki -

Cerezo Osaka Primera División La Coruna -

Getafe Premier League Huddersfield -

Tottenham Premier League Man United -

Crystal Palace Championship Ipswich -

Bristol City Primera División Sevilla -

Malaga Ligue 1 PSG -

Bordeaux Serie A Udinese -

Sampdoria Premier League Chelsea -

Man City Primera División Levante -

Alaves Championship Reading -

Norwich Ligue 1 Amiens -

Lille Ligue 1 Dijon -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Toulouse Ligue 1 Nantes -

Metz Ligue 1 Rennes -

Caen Premier League Stoke -

Southampton (Delayed) Primera División Leganes -

Atletico Madrid Serie A Genua -

Bologna Premier League Bournemouth -

Leicester (DELAYED) Premier League West Ham -

Swansea (DELAYED) Premier League West Brom -

Watford (DELAYED) Serie A Palmeiras -

Santos Primera División Real Sociedad -

Real Betis Eredivisie Alkmaar -

Feyenoord Serie A Neapel -

Cagliari Premier League Arsenal -

Brighton Championship Sheffield Wed -

Leeds Eredivisie Heerenveen -

Ajax Ligue 1 Troyes -

St. Etienne Serie A Benevento -

Inter Mailand Serie A Chievo Verona -

Florenz Serie A Lazio -

Sassuolo Serie A SPAL -

Crotone Serie A FC Turin -

Hellas Verona Premier League Everton -

Burnley Premier League Lok Moskau -

Dynamo Moskau Primera División Barcelona -

Las Palmas Super Liga Napredak -

Crvena zvezda Ligue 1 Angers -

Lyon Premier League Newcastle -

Liverpool First Division A Anderlecht -

Lüttich Serie A AC Mailand -

AS Rom Primera División Valencia -

Bilbao Primera División Villarreal -

Eibar Primeira Liga Sporting -

Porto Primera División Real Madrid -

Espanyol Serie A Atalanta -

Juventus Ligue 1 Nizza -

Marseille Primeira Liga Maritimo -

Benfica WC Qualification South America Bolivien -

Brasilien WC Qualification South America Venezuela -

Uruguay WC Qualification South America Kolumbien -

Paraguay WC Qualification South America Chile -

Ecuador WC Qualification South America Argentinien -

Peru WC Qualification South America Paraguay -

Venezuela WC Qualification South America Brasilien -

Chile WC Qualification South America Ecuador -

Argentinien

Paris Saint-Germains Starstürmer Neymar hat die Medien beschuldigt, Geschichten über einen angeblichen Streit zwischen ihm und seinem Mannschaftskameraden Edinson Cavani erfunden zu haben.

Während des 2:0-Erfolgs über Lyon vor knapp zwei Wochen waren die Angreifer aneinander geraten, weil sie beide einen Strafstoß ausführen wollten. Medien berichteten anschließend, dass der Streit sich in der Kabine fortgesetzt hätte und Cavani von den Klubbossen später eine Summe in Höhe von einer Millionen Euro angeboten wurde, um Neymar in Zukunft die Freistöße und Elfmeter schießen zu lassen.

Darauf angesprochen, attackierte Neymar die Medienvertreter: "Sie erfinden eine Menge Geschichten. Sie reden zu viel. Sie sprechen über Dinge, von denen sie keine Ahnung haben." Er ergänzte: "Sie versuchen, unsere Kabine zu infiltrieren und spielen auf Dinge an, die nicht existent sind."

Auch soll nach Aussage Neymars bereits geklärt sein, wer in Zukunft bei Freistößen und Elfmetern zum Zuge kommt. Konkret wollte der Brasilianer sich dazu aber nicht äußern.