Meunier: "Habe nichts zu verlieren"

International Champions Cup Di 13:35 Der Härtetest für den FC Bayern München Premier League Sa Live St. Petersburg -

Kasan Club Friendlies Sa Live SC Freiburg -

Feyenoord Premier League Sa 18:30 Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Super Liga Sa 19:00 Partizan -

Macva Super Cup Sa 20:30 Anderlecht -

Zulte Waregem Serie A Sa 21:00 Vitoria -

Chapecoense International Champions Cup So 00:05 Barcelona -

Juventus International Champions Cup So 02:05 PSG -

Tottenham CSL So 13:35 Shanghai Shenhua -

Beijing Guoan Superliga So 18:00 Midtjylland -

Silkeborg Super Liga So 19:00 Roter Stern -

Radnicki Serie A So 21:00 Fluminense -

Corinthians International Champions Cup So 23:05 Real Madrid -

Man United Serie A Mo 00:00 Atletico Mineiro -

Vasco Da Gama International Champions Cup Mo 14:05 Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Di 13:35 Chelsea -

FC Bayern München Club Friendlies Di 19:00 Hannover 96 -

Wolfsberger AC Copa Sudamericana Mi 00:15 Chapecoense -

Defensa y Justicia International Champions Cup Mi 02:05 Tottenham -

AS Rom International Champions Cup Do 01:30 Barcelona -

Man United Copa do Brasil Do 02:45 Cruzeiro -

Palmeiras International Champions Cup Do 03:05 PSG -

Juventus International Champions Cup Do 05:35 Man City -

Real Madrid International Champions Cup Do 13:35 FC Bayern München -

Inter Mailand Copa Sudamericana Fr 00:15 Arsenal -

Sport Recife Copa do Brasil Fr 02:45 Paranaense -

Gremio First Division A Fr 20:30 Antwerpen -

Anderlecht J1 League Sa 12:00 Gamba Osaka -

Cerezo Osaka J1 League Sa 12:00 Kobe -

Omiya International Champions Cup Sa 13:35 Chelsea -

Inter Mailand Emirates Cup Sa 15:00 Leipzig -

Sevilla Club Friendlies Sa 15:30 SV Werder Bremen -

West Ham Emirates Cup Sa 17:20 Arsenal -

Benfica First Division A Sa 18:00 Lokeren -

Brügge Serie A So 00:00 Palmeiras -

Avai International Champions Cup So 00:05 Man City -

Tottenham International Champions Cup So 02:05 Real Madrid -

Barcelona CSL So 13:35 Shandong Luneng -

Shanghai SIPG First Division A So 14:30 Mechelen -

Lüttich Emirates Cup So 15:00 Leipzig -

Benfica Emirates Cup So 17:20 Arsenal -

Sevilla First Division A So 18:00 St. Truiden -

Gent Superliga So 18:00 Brondby -

Lyngby Serie A So 21:00 Corinthians -

Flamengo International Champions Cup So 22:05 AS Rom -

Juventus Club Friendlies So 22:30 Bayer Leverkusen -

Lazio Rom Serie A Mo 00:00 Gremio -

Santos Premier League Mo 18:30 Spartak Moskau -

Krasnodar Club Friendlies Mi 19:00 Villarreal -

Real Saragossa Copa Sudamericana Do 00:15 LDU Quito -

Club Bolívar First Division A Fr 20:30 Lüttich -

Genk Championship Fr 20:45 Sunderland -

Derby

Im Vorjahr lieferte sich Thomas Meunier mit Serge Aurier ein ausgeglichenes Duell um den Stammplatz auf der rechten Abwehrseite von Frankreichs Pokalsieger Paris Saint-Germain. Aurier, der mehrfach abseits des Rasens für Schlagzeilen sorgte, soll den Klub im Sommer verlassen, dafür bekam der Belgier mit Dani Alves einen hochkarätigen neuen Konkurrenten. Der Routinier wurde ablösefrei von Juventus geholt und Meunier ist sich der Klasse seines neuen Rivalen durchaus bewusst.

Im Gespräch mit Goal sagte Meunier über den Konkurrenzkampf mit dem mehrfachen Champions-League-Gewinner: "Davor habe ich keine Angst. Er ist ein großartiger Spieler, jeder kennt seine Qualitäten. Er hat sie bei Juventus gezeigt, vor allem in der Champions League und das trotz seines Alters. Man sollte aber allgemein nicht mehr von 'alten Spielern' sprechen, Ryan Giggs spielte zum Beispiel, bis er 41 Jahre alt war."

Meunier, der im Sommer 2016 aus Brügge nach Paris gekommen war, führte weiter aus: "Der Wettbewerb wird so sein wie mit Serge. Eine guter Wettstreit und am Ende spielt der Bessere. Ich werde daran weiter wachsen. Ich denke nicht, dass ich vor ihm liege, also muss ich arbeiten. Und ich habe nichts zu verlieren."

Keine Wette auf den Gewinn der Champions League

Nach dem Gewinn zahlreicher Titel in Frankreich in den vergangenen Jahren verpasste PSG auch im Vorjahr den ersehnten Triumph in der Königsklasse. Paris scheiterte trotz eines deutlichen Hinspielerfolgs am FC Barcelona. Für Meunier ist klar: Man braucht Geduld, um in der Champions League erfolgreich zu sein.

"Das passiert nicht über Nacht", stellte er klar. "Was die Kommunikation anging, fand ich den Verein sehr ungeduldig, als er die Champions League zur Priorität erklärte. Das ist sehr ehrgeizig, auch wenn der Klub die passenden Spieler dazu hat."

Die teuersten Verteidiger der Geschichte © getty 1/21 In diesem Sommer wechselte Kyle Walker für unfassbare 51 Millionen Euro zu Manchester City. Allerdings ist das nicht der erste Mega-Transfer eines Verteidigers. SPOX zeigt die teuersten Transfers von Defensivspezialisten © getty 2/21 20.: Ricardo Carvalho wechselte für 30 Millionen Euro vom FC Porto zu Manchester City © getty 3/21 19.: Eliaquim Mangala wechselte für 30,5 Millionen Euro von Lazio Rom zum AC Mailand © getty 4/21 18.: Marquinhos konnte sich nach sechs Monaten beim AS Rom für 31,4 Millionen Euro Paris St. Germain anschließen © getty 5/21 17.: Danilo wechselte für 31,5 Millionen Euro vom FC Porto zu Real Madrid © getty 6/21 13.: Alessandro Nesta spielte bis 2002 für Lazio Rom. Danach schloss er sich für 35 Millionen Euro dem AC Mailand an © getty 7/21 13.: Victor Lindelöf (r.) verteidigte bis zu diesem Sommer für Benfica Lissabon. Jetzt soll er für 35 Millionen Euro die Defensive von Manchester United verstärken © getty 8/21 13.: Antonio Rüdiger wechselte für 35 Millionen Euro vom AS Rom zum FC Chelsea © getty 9/21 13.: Mats Hummels (r.) kehrte nach sieben erfolgreichen Jahren bei Borussia Dortmund für 35 Millionen Euro zu seinem Heimatklub FC Bayern zurück © getty 10/21 12.: Dani Alves (35,5 Millionen Euro) durfte ab 2008 für den FC Barcelona auflaufen. Zuvor konnte er mit dem FC Sevilla zwei Mal die Europa League gewinnen © getty 11/21 11.: Luke Shaw (r.) wechselte 2014 für 37,5 Millionen Euro vom FC Southampton zu Manchester United © getty 12/21 10.: Eric Bailly (r.) trug 18 Monate das Trikot des FC Villarreal. Im Jahr 2016 war er Manchester United 38 Millionen Euro wert © getty 13/21 9.: Javi Martinez (l.) spielte sechs Jahre für Athletic Bilbao. 2012 verpflichtete der FC Bayern ihn für 40 Millionen Euro © getty 14/21 8.: Shkodran Mustafi läuft seit einem Jahr für den FC Arsenal auf. Die Gunners überwiesen dem FC Valencia 41 Millionen Euro © getty 15/21 7.: Lilian Thuram (l.) wechselte 2001 für 41,5 Millionen Euro vom FC Parma zu Juventus Turin © getty 16/21 6.: Thiago Silva verteidigte drei Jahre für den AC Mailand. Seit 2012 verstärkt er die Abwehr von Paris St. Germain - für 42 Millionen Euro Ablöse © getty 17/21 5.: Nicolas Otamendi wechselte 2015 für 44,6 Milllionen Euro vom FC Valencia zu Manchester City © getty 18/21 4.: Nach zwei Jahren bei Leeds United stand der Abschied von Rio Ferdinand fest. Der Innenverteidiger wechselte 2002 für 46 Millionen Euro zu Manchester United © getty 19/21 3.: David Luiz (49,5 Millionen Euro, r.) verabschiedete sich 2014 vom FC Chelsea. Er lief danach zwei Jahre für Paris St. Germain auf, ehe er zum FC Chelsea zurückkehrte © getty 20/21 2.: Nach über sechs Jahren bei Tottenham trägt Kyle Walker ab diesem Sommer das Trikot von Manchester City. Die Ablösesumme beträgt 51 Millionen Euro © getty 21/21 1.: John Stones (r.) ist der bisher teuerste Verteidiger der Geschichte. Er kam letztes Jahr vom FC Everton zu Manchester City und kostete 55,6 Millionen Euro

Meunier erklärte, was den Gewinn von Europas größtem Klubwettbewerb so schwierig macht: "Ich könnte 10.000 Euro darauf wetten, dass wir die Meisterschaft gewinnen. Aber ich könnte nicht einen Euro darauf setzen, dass wir die Champions League gewinnen. Es gibt einfach zu viele Faktoren und dort geht es gegen die besten Mannschaften, die über enorm viel Erfahrung verfügen. Falls wir es unter die besten vier Teams dort schaffen, wäre das für mich schon ein gutes Ergebnis."