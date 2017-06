Chelsea-Angreifer Traore zu Olympique Lyon

Erlebe

Angreifer Bertrand Traore vom FC Chelsea wechselt zu Olympique Lyon. Das gab der französische Klub am Montag bekannt. Traore war zuletzt an Ajax Amsterdam ausgeliehen und konnte dort überzeugen. Auch einige Bundesligisten sollen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein.

"Er bringt Variabilität in unser Spiel", freut sich Trainer Bruno Genesio. "Er kann auf sowohl auf der Außenbahn als auch im Zentrum spielen und kann unserem Spiel eine besondere Note verleihen."

Der Nationalspieler aus Burkina Faso war in 35 Spielen für Ajax 13-mal erfolgreich und erreichte mit dem Klub das Finale der Europa League.

"Er ist einer der Spieler, die wir bei Olympique Lyon haben wollten", so Genesio weiter. Als Ablösesumme überweist der Ligue-1-Klub rund zehn Millionen Euro nach London. Traores Vertragslaufzeit beträgt fünf Jahre.