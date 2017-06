Bakayoko-Deal fast durch

Erlebe

deinen Sport

live J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo

Der FC Chelsea steht kurz vor der Verpflichtung von Wunschspieler Tiemoue Bakayoko. Der Mittelfeldspieler vom AS Monaco muss nach Goal-Informationen nur noch den obligatorischen Medizincheck bestehen.

Die beiden Vereine haben sich auf eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro geeinigt, nachdem sich die Verhandlungen in den letzten Woche als schwierig erwiesen. Auch der Spieler selbst ist sich mit den Blues einig.

Der Franzose hatte in der abgelaufenen Saison großen Anteil an der Meisterschaft in der Ligue 1 und gilt als absoluter Wunschkandidat von Trainer Antonio Conte. Bakayoko befand sich zuletzt noch im Urlaub, doch noch in dieser Woche könnte der Transfer perfekt gemacht werden.

Durch seine starken Leistungen im Fürstentum hat sich der 22-Jährige auch in den Kader der französischen Nationalmannschaft gespielt.