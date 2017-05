Perfekt: Monaco schnappt sich Tielemans

Mittwoch, 24.05.2017

Das gaben die Monegassen am Mittwoch via Twitter bekannt. Anderlechts Manager Herman van Holsbeeck hatte bereits vor einigen Tagen bestätigt, dass Tielemans den Verein für eine Ablöse von "25 Millionen Euro plus Boni" verlassen wird.

Demnach wäre der zentrale Mittelfeldspieler der teuerste Spieler der Ligageschichte. Dies war zuvor Marouane Fellaini, der für circa 22 Millionen Euro von Lüttich nach Everton wechselte.

Erlebe die Ligue 1 live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Tielemans kam in der laufenden Saison in 27 Ligaspielen zum Einsatz, in denen er zwölf Tore erzielte und weitere acht Tore vorbereitete. Der dreifache Nationalspieler wurde in der Jugend von Anderlecht ausgebildet.

Youri Tielemans im Steckbrief