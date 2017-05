Alles, was Du über das Indy 500 wissen musst

© getty 1/22 Ein Paukenschlag: Fernando Alonso fährt Ende Mai beim Indy 500 mit - und lässt den Monaco-GP dafür sausen. Sicherlich hofft der Spanier auf einen Sieg, doch hat ein Formel-1-Fahrer überhaupt Chancen? Ja! Diese Männer haben es vorgemacht ... /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi.html

© getty 2/22 Jim Clark: Der Schotte gilt als einer der Besten aller Zeiten. Der langjährige Lotus-Pilot wurde zwei Mal Formel-1-Weltmeister - war aber auch anderweitig erfolgreich ... /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=2.html

© imago 3/22 1965 gewann Clark als erster F1-Fahrer das Indy 500. Zuvor waren zwar schon Fangio, Farina und Ascari hier erfolgreich, doch damals war das Event Teil der Weltmeisterschaft /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=3.html

© getty 4/22 Graham Hill: Der Vater vom einstigen Schumi-Rivalen Damon Hill durfte sich bis zu seinem Tod ebenfalls Doppel-Weltmeister taufen. Beim Indy war er 1966 erfolgreich /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=4.html

© getty 5/22 Hill ist dabei der einzige Fahrer, der mit dem Indy-Sieg, einen Erfolg beim Monaco-GP und dem Triumph in Le Mans die "Triple Crown" gewonnen hat /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=5.html

© getty 6/22 Mario Andretti: Der US-Amerikaner fuhr seinerzeit parallel in der Formel 1 und in der IndyCar-Serie. In der Königsklasse errang er zwölf Siege /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=6.html

© getty 7/22 Doch auch beim Indianapolis 500 im Jahr 1969 war er erfolgreich. Die IndyCar-Serie gewann er übrigens 1984 /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=7.html

© imago 8/22 Mark Donohue: Der Amerikaner startete lediglich 14 Mal in der Formel 1, einmal erklomm er hier das Podium. Besser lief es für ihn in seiner Heimat ... /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=8.html

© imago 9/22 1972 gewann er (l.) den Pokal beim Indy 500. Im selben Jahr durfte er auch beim 24-Stunden-Rennen in Daytona über einen Sieg jubeln /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=9.html

© getty 10/22 Danny Sullivan: Heute arbeitet er immer wieder als F1-Steward, 1983 war er noch selbst in der Königsklasse aktiv /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=10.html

© imago 11/22 Erfolge feierte Sullivan aber eher in den USA. 1985 setzte er sich die Krone beim Indy 500 auf /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=11.html

© imago 12/22 Emerson Fittipaldi: Der Brasilianer ist eine Legende. Mit zwei Weltmeistertiteln gehört er zu den Besten seiner Zunft /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=12.html

© getty 13/22 Doch auch in Übersee war Fittipaldi gleich doppelt erfolgreich. 1989 und 1993 triumphierte er auf dem legendären Oval-Kurs /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=13.html

© getty 14/22 Jacques Villeneuve: 1997 gewann der Kanadier seinen einzigen WM-Titel. Ein Jahr zuvor stieg er in die Königsklasse auf, zwei Jahre zuvor brillierte er woanders ... /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=14.html

© getty 15/22 Denn schon 1995, also vor seiner Formel-1-Karriere, errang er den IndyCar-Titel. In diesem Jahr gelang ihm auch der Sieg in Indianapolis /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=15.html

© getty 16/22 Eddie Cheever: Kein Amerikaner fuhr mehr Rennen in der Formel 1 als er (132). In elf Jahren ging er für neun Teams an den Start /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=16.html

© getty 17/22 Cheevers große Zeit kam aber erst danach: 1998 gewann er mit seinem eigenen Team das Indy 500 /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=17.html

© getty 18/22 Juan-Pablo Montoya: Der Kolumbianer galt in seiner Formel-1-Zeit als hochtalentiert, aber auch als Rambo. Eingerahmt wurde seine Karriere in der Königsklasse von zwei besonderen Ereignissen /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=18.html

© getty 19/22 Sowohl 2000 als auch 2015 konnte Montoya nämlich das Indy 500 gewinnen. Seine Freude über den Erfolg ist ihm deutlich anzusehen /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=19.html

© getty 20/22 Alexander Rossi: Der Amerikaner kann fünf F1-Starts vorweisen. Wirklich erfolgreich war er 2015 im unterlegenen Marussia nicht /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=20.html

© getty 21/22 Ganz anders beim Indy 500 im Jahr 2016. Als Rookie gewann er das legendäre Rennen und durfte sich anschließend ganz traditionell mit Milch begießen lassen /de/sport/formel1/1704/diashows/indy500/formel-1-fahrer-sieger-beim-indy-500-alonso-fittipaldi,seite=21.html